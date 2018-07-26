Сократили и увеличили: Кабмин Абхазии изменил пошлину на вывоз ореха

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии внес изменение в постановление "О ставках таможенных пошлин" от 30 июня 2003 года на заседании в четверг 26 июля.

© Sputnik Бадрак Авидзба Некрепкий орешек: что оставил мраморный клоп бизнесу

Представил проект постановления руководитель аппарата Кабинета Министров Абхазии Давид Сангулия, который рассказал, что документ предполагает уменьшение ставок пошлин за вывоз ореха в Грузию. Так, ставку с 15 рублей за вывоз очищенного ореха было предложено снизить до 10 рублей, а ореха в скорлупе с 10 до 5 рублей.

Сангулия объяснил, что при экспорте в Россию ореха в скорлупе взимается один рубль с килограмма, а с очищенного — два рубля. Согласно новой редакции, независимо от того, в какую страну будет экспортироваться орех, в скорлупе он будет стоить пять рублей, а очищенный 10 рублей.

Одна "бочка" вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола>>

Премьер-министр Геннадий Гагулия подчеркнул, что уже начинается сезон экспорта ореха, поэтому затягивать с принятием постановления нельзя. Он предложил оставить размер пошлины на вывоз ореха в Россию прежним.

Председатель таможенного комитета Абхазии Беслана Цвинария сказал, что лучше установить единую пошлину на вывоз ореха, учитывая его стоимость.

"Мы предлагаем принять пошлину в процентах от стоимости, потому что сегодня цена на орех — 50-60 рублей, исходя из этого, 5 и 10 рублей это нормально, завтра цена на орех может вырасти до 200 рублей, и тогда мы можем не успеть принять ставку", — сказал Цвинария.

Глава администрации Галского района Тимур Надарая отметил необходимость снижения пошлины на вывоз ореха с учетом того, что он значительно пострадал от мраморного клопа.

"Шесть рублей за очищенный орех и три рубля за нечищеный. Предлагаю установить такую пошлину на этот год, чтобы эта сумма реально поступила в бюджет", — подчеркнул Надарая.

Премьер-министр вынес предложение аппарата Кабинета Министров об установлении вывозной пошлины на орех в размере 5-10 рублей и предложение главы администрации Галского района об установлении пошлины в 3-6 рублей. Согласно проведенному голосованию, члены Кабмина одобрили первое предложение и утвердили размер пошлины — 5 рублей за килограмм ореха в скорлупе и 10 рублей за килограмм очищенного.