Высшая мера: депутаты предложили ужесточить наказание за сбыт наркотиков

Депутаты Парламента одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия", предполагающий ужесточение наказания за сбыт наркотиков и управление транспортом в состоянии наркотического опьянения.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Ужесточить наказание в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотических средств на территории Абхазии, а также в отношении лиц, управляющих транспортом в состоянии наркотического опьянения, предложили в Парламенте на очередном заседании сессии в четверг 26 июля.

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Парламентарии одобрили в первом чтении соответствующий законопроект, который в частности предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казнью с конфискацией имущества незаконный ввоз в республику, вывоз или перевозку транзитом наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения.

Представляя законопроект, депутат Дмитрий Дбар отметил, что раньше за аналогичное деяние предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

"Эта санкция будет распространяться на группу лиц, которые перевозят наркотики в особо крупном размере, если будут пойманы и их вина будет доказана. Ни в коем случае эта санкция не будет распространяться на обычных людей, которые употребляют наркотические средства. Это касается именно распространителей", — сказал Дбар.

По мнению депутата Валерия Агрба, усиление санкций, а именно возможность получить наказание в виде пожизненного заключения или высшую меру наказания, то есть смертную казнь, должно повлиять или остановить процесс распространения наркотиков в Абхазии. При этом депутат отметил, что наказание в виде смертной казни используется в определенных случаях, хотя и принимается во внимание мораторий на смертную казнь в республике в мирное время.

Агрба добавил, что предложенные изменения исключают возможность применения мягкого наказания для лиц, занимающихся сбытом наркотиков.

"Важно отметить, что по таким видам преступлений не может быть назначено мягкое наказание, исключается возможность применения мягкого наказания. Также запрещено в соответствии с поправками досрочное освобождение и применения домашнего ареста", — сказал Агрба.

Спикер парламента Валерий Кварчия усомнился в эффективности запретительных мер. По его мнению, представленные нововведение создают только увеличивают размеры откатов.

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"Учитывая наш абхазский опыт, а также мировой опыт, ужесточение в редчайших случаях приносит пользу. Как правило, это не эффективно. Это создает условия для правоохранительных органов, которые будут заниматься всеми этими делами, для них создаются условия для торга: вот тебе пожизненное заключение, а вот тебе откат в миллионах. Мы создаем возможность поднятия цены для откупа", — отметил Кварчия.

Согласно представленному проекту закона также предлагается за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения наказывать штрафом в размере шестьсот тысяч рублей, если ранее человек уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством или за отказ проходить медицинское освидетельствование. Помимо штрафа предлагается также лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до одного года.