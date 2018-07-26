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Мемориал первого Президента Абхазии В.Г.Ардзинба. Фото с места события.

Дорога к мемориалу Владислава Ардзинба будет восстановлена

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 26 июля.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорога, ведущая к Мемориальному комплексу Владислава Ардзинба, будет построена за счет передачи доли прибыли 2018 года ГК "Абхазтоп" в бюджет Абхазии, сказал премьер-министр Геннадий Гагулия на заседании в четверг 26 июля.

"Маяк будет обеспечен хорошей дорогой", — заявил он.

Кабинет Министров Абхазии на заседании одобрил проект постановления о передаче доли прибыли 2018 года ГК "Абхазтоп" в бюджет Республики Абхазия. Сумма, которая будет перечислена в бюджет, составит около 80 миллионов рублей.

Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года.  Он был похоронен в родном селе Эшера Сухумского района Абхазии 9 марта 2010 года, рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.

Теги:
Кабинет Министров Абхазии, Геннадий Гагулия, Владислав Ардзинба, Абхазия



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