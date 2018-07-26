Автоматически гражданин: депутаты дополнили закон "О гражданстве"

Депутаты Парламента внесли в закон "О гражданстве" дополнительный список категории лиц, имеющих право на получение гражданства Абхазии. Это устранит спекуляции на тему дискриминации русскоязычного населения, уверены в Народном Собрании.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Народного Собрания внесли изменения в закон "О гражданстве" во втором окончательном чтении, определив дополнительный круг лиц, имеющих право на получение абхазского гражданства на очередном заседании сессии в четверг 26 июля.

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Депутат Валерий Агрба, представляя законопроект, отметил, что изменения направлены на защиту конституционных прав лиц, проживающих на территории Абхазии. Процессы, связанные с обменом общегражданских паспортов, выявили пробелы и несовершенства действующего законодательства, уверен парламентарий.

"В соответствии с законом о гражданстве для лиц неабхазской национальности критерии для получением гражданства — это ценз оседлости, то есть, необходимость проживания человека в республике не менее пяти лет до даты принятия Акта о независимости, а также отсутствие иного гражданства кроме гражданства Российской Федерации. Но в процессе реализации возникли вопросы", — сказал Агрба.

Он отметил, что представленные поправки восполнят пробелы в законодательстве и определят дополнительный круг лиц, которые получат право на получение гражданства автоматически и без каких-либо дополнительных условий.

Речь идет о лицах, родившихся на территории Абхазии и являвшимися несовершеннолетними на момент принятия Акта о государственной независимости республики 12 октября 1999 года и не имеющих гражданства иностранного государства, кроме гражданства России, если оба или один из родителей является гражданином Абхазии.

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В список также попали участники Отечественной войны народа Абхазии, родившиеся или проживавшие на территории Абхазской АССР и не имеющие гражданства иностранного государства, кроме гражданства России.

Другая категория людей, которые теперь получают право на гражданство Республики Абхазии без дополнительных условий, это лица, которые выезжали из страны в период с 1994 по 1999 годы на учебу.

А также люди, которые в указанный период делали прописки за рубежом для получения и оформления пенсии, либо люди, которые выезжали из страны по болезни не более чем на шесть месяцев в течение одного года.

"Устранение этого пробела во многом снимет напряжение и устранит спекулятивные настроения по поводу о якобы имеющей место дискриминации абхазскими властями русскоязычного населения. Эти пробелы будут восполнены и большая категория людей, фактически проживающих в Абхазии, получат гражданство. Остальные вопросы будут решаться в индивидуальном порядке", — отметил Агрба.