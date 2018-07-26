Порядок возмещения НДС определили в Парламенте

Депутаты проголосовали за изменения в закон об НДС, определяющие порядок возмещения налога на добавленную стоимость при ставке в ноль процентов.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Парламента внесли изменения в Закон "О налоге на добавленную стоимость" во втором окончательном чтении на очередном заседании сессии в четверг 26 июля. В частности закон дополнили статьей, которая определяет порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по нулевой налоговой ставке и указан перечень необходимых для этого документов.

Представляя законопроект, председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что представленные изменения направлены на определение механизма возмещения НДС.

В частности, изменения касаются выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления. А именно, уменьшается налоговая путем отсрочки по времени момента определения налоговой базы до дня принятия на учет и введения объекта в эксплуатацию.

Кроме того, данные изменения направлены на ускорение по времени вычета сумм ранее уплаченного поставщиком налога по основным средствам, а также дает возможность учета налога НДС по налогу на прибыль. Это, по мнению депутата Смыр, способствует существенному снижению нагрузки на налогоплательщиков.

"Мы все знаем, что на практике НДС не возвращается, по крайней мере, понимаем, что трудно его возвращать. Поэтому для того чтобы не было возврата по НДС делается взаимозачет по налогу на прибыль. Это положительно для наших предпринимателей", — отметила Смыр.