Кабмин ввел лицензионные карты для перевозчиков пассажиров и грузов

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии принял постановление о внесении изменений в "Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, международным автомобильным перевозкам грузов (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" на заседании в четверг 26 июля.

Члены Кабинета Министров единогласным решением приняли внесение изменений предложенных управлением по транспорту.

Начальник отдела лицензирования Государственного управления по транспорту Руслан Харазия рассказал Sputnik, для чего нужна перевозчикам лицензионная карта.

"В лицензионной карте указана марка, регистрационный номер автомобиля, данные о владельце, номер договора и сам договор, вид деятельности, прописан срок лицензионной карты в один год, серия и номер лицензионной карты", — отметил он.

Харазия объяснил, что ведомство ежедневно сталкивается со сложностями при учете автомобилей, поэтому для более детального учета транспортных средств была создана лицензионная карта.

"То есть эта лицензионная карта заменяет другие документы, которые был вынужден водитель возить с собой. Во время туристического сезона мы проверяем экскурсионный транспорт, тем самым задерживаем туристов. Наличие лицензионных карт намного упростит ситуацию и систематизировать учет", — рассказал Начальник отдела лицензирования Государственного управления по транспорту.

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В лицензионной карте будет содержаться информация о том, какой вид деятельности осуществляет перевозчик. Ежегодно владельцы будут обращаться в управление по транспорту для продления лицензии, пояснил Харазия.

"Получив лицензию, автовладельцы исчезали, и мы не могли мониторить их деятельность. Сейчас они будут ежегодно посещать нашу организацию, где мы будем проводить визуальный осмотр автомобилей, проверять количество мест в машинах и многое другое", — подчеркнул он.

Руслан Харазия рассказал, что лицензионная карта даст возможность автовладельцам пересекать абхазо-российскую границу с целью осуществления пассажирских и грузовых перевозок.