Три процента из бюджета: в Парламенте обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Финансирование программ поддержки малого и среднего бизнеса может осуществляться из бюджета как Республиканского, так и муниципалитетов. Соответствующий законопроект обсудили в первом чтении в Парламенте республики.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Народного Собрания одобрили в первом чтении проект Закона "О государственной поддержке малого и среднего бизнеса" на очередном заседании сессии в четверг 26 июля.

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Представляя проект закона, представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба отметил, что законопроект регулирует правовые отношения между органами государственного управления, юридическими и физическими лицами по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, законопроект вносит юридические определения малого и среднего бизнеса в законодательство республики.

"Ранее законодательство не содержало юридических критериев по отнесению предпринимателей к категории малого или среднего предпринимательства", — пояснил Шамба.

Также согласно проекту закона появится реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, добавил Шамба.

Основное же нововведение – это разработка программ по поддержке малого и среднего бизнеса, как на республиканском, так и на муниципальных уровнях. При этом, в законопроект включена норма, в соответствии с которой в Республиканском бюджете и в бюджетах местных органов самоуправления будет закреплено финансирование для реализации этих программ: не менее трех процентов.

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Депутат Батал Табагуа выступил с критикой, отметив, что бюджеты муниципальных образований не выполняются.

"Фактически бюджеты ни один район, за исключением города Сухум, не выполняет. Если мы принимаем такой закон, мы должны учитывать, что из бюджета должно быть предусмотрено. Насколько это реально? Они и так не выполняются, а мы еще сейчас дадим нагрузку. Из того немногого, что у них есть, они еще должны три процента снять. Это пиар ход или реальная вещь? Я понимаю, что поддерживать малый и средний бизнес надо, но так ли?", — отметил Табагуа.

Несмотря на возникшие прения, депутаты большинством голосов одобрили представленный законопроект в первом чтении и сошлись во мнении, что его нужно дорабатывать.