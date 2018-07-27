Рельсовый автобус соединит Адлер и Гагру

По расписанию, автобус будет курсировать в обе стороны два раза в день, поездка займет около двух часов.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Рельсовый автобус РА-2 Адлер-Гагра возобновит работу с 1 августа, сообщается на сайте РЖД.

По расписанию, автобус будет курсировать в обе стороны два раза в день. Теперь люди смогут с комфортом приехать в Абхазию, не простаивая в пробках и очередях на границе.

© Sputnik Томас Тхайцук Агрба: из-за ЧМ по футболу пришлось сократить число поездов в Абхазию

Поездка, включая прохождение российско-абхазской границы, занимает около двух часов. Билеты можно купить на вокзале Адлера, в самом поезде у разъездных билетных кассиров, также оформить документы можно через приложение "Пригород". Стоимость проезда – 250 рублей, а для льготников 225 рублей.

"Утренний рейс отправляется из Адлера в 8:50 и прибывает в Гагру в 10:54, дневной уходит из Адлера в 13:40 и прибывает в Гагру в 15:44. В обратном направлении из Гагры утренний поезд отправляется в 11:10 с прибытием в Адлер в 13:20. Дневной состав отправляется из Гагры в 17:20, с прибытием в Адлер в 19:30", – сообщается на сайте РЖД.

При пересечении государственной границы, пассажирам необходимо иметь при себе паспорт.