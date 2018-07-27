16:09 27 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Рельсовый автобус РА2

Рельсовый автобус соединит Адлер и Гагру

© Sputnik . Михаил Воскресенский
В Абхазии
Получить короткую ссылку
52410

По расписанию, автобус будет курсировать в обе стороны два раза в день, поездка займет около двух часов.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Рельсовый автобус РА-2 Адлер-Гагра возобновит работу с 1 августа, сообщается на сайте РЖД.

По расписанию, автобус будет курсировать в обе стороны два раза в день. Теперь люди смогут с комфортом приехать в Абхазию, не простаивая в пробках и очередях на границе.

Поезд
© Sputnik Томас Тхайцук
Агрба: из-за ЧМ по футболу пришлось сократить число поездов в Абхазию

Поездка, включая прохождение российско-абхазской границы, занимает около двух часов. Билеты можно купить на вокзале Адлера, в самом поезде у разъездных билетных кассиров, также оформить документы можно через приложение "Пригород". Стоимость проезда – 250 рублей, а для льготников 225 рублей.

"Утренний рейс отправляется из Адлера в 8:50 и прибывает в Гагру в 10:54, дневной уходит из Адлера в 13:40 и прибывает в Гагру в 15:44. В обратном направлении из Гагры утренний поезд отправляется в 11:10 с прибытием в Адлер в 13:20. Дневной состав отправляется из Гагры в 17:20, с прибытием в Адлер в 19:30", – сообщается на сайте РЖД.

При пересечении государственной границы, пассажирам необходимо иметь при себе паспорт.

Теги:
отдых в Абхазии, Гагра, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

  • Американский и канадский военные
    Нужно больше солдат

    В Минобороны Латвии пообещали, что число солдат НАТО, находящихся на территории республики, увеличится.

  • Игналинская АЭС
    Авось выкрутятся

    Остановленная Литвой Игналинская АЭС продолжает быть источником радиационной опасности – почему власти решили оставить это проблему потомкам?

  • Парламент
    Время выбора

    Комиссия по вопросам права назвала дату, когда состоятся очередные парламентские выборы в Молдове.

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia