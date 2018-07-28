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Призывник во время присяги в министерстве обороны Абхазии

В нашем полку прибыло: новобранцы приняли присягу в Минобороны Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В весеннюю призывную кампанию ряды абхазской армии пополнили 250 новобранцев, которые распределены по всем военным частям республики.

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Министерстве обороны Абхазии завершилась весенняя призывная кампания, новобранцы приняли военную присягу в субботу 28 июля.

Принимал присягу новобранцев заместитель министра обороны республики, генерал-майор Аслан Анкваб. Традиционно принятие присяги происходило в торжественной обстановке, оркестр исполнил Гимн Абхазии, после чего новобранцы стали зачитывать текст присяги, в которой сказано, что они будут защищать республику и выполнять все приказы руководства.

Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии

Аслан Анкваб поздравил новобранцев, отметив, что для них наступил долгожданный день.

"Поздравляю вас с принятием военной присяги, желаю успехов в дальнейшей службе. После окончания может быть кто-то заинтересуется вооруженными силами и останется служить, а кто-то поедет домой", — сказал заместитель министра обороны.

Начальник учебного центра Минобороны Анри Барциц отметил, что принятием военной присяги завершилась весенняя призывная кампания в Абхазии.

Присяга в министерстве обороны Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Присяга в министерстве обороны Абхазии

"Сегодня завершающий этап принятия военной присяги, весенняя призывная кампания завершена, порядка 250 человек подготовлено и распределено по воинским частям и подразделениям министерства обороны", — подчеркнул он.

Перед принятием присяги призывники прошли трехнедельную подготовку в учебном центре Минобороны Абхазии. Проводить на службу новобранцев пришли их родные.

Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии

"У меня двое сыновей погибли в Отечественной войне 1992-1993 годов, сегодня пришел отправить на службу своего внука. Я хочу, чтобы он служил достойно, чтобы был примером того, как нужно нести службу", — сказал Хирбей Барциц. 

Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии

В Абхазии на службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.

Теги:
присяга, призыв, Министерство обороны Абхазии, Абхазия



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