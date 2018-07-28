Запечатлеть луну: кадры затмения, снятые в Абхазии

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотографии и видео самого длинного лунного затмения в XXI веке выложили пользователи социальных сетей по всему миру.

За редким космическим явлением могли наблюдать жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. Пользователи соцсетей в Абхазии не остались в стороне и запечатлели это красивое небесное явления.

Аслак Квеквескири выложил в Facebook серию фотографий лунного затмения. Как видно на кадрах, луна окрасилась в багрово-красный цвет, когда полностью оказалась в тени земли.

"Кровавая Луна" попала в кадр и бильд-редактора информационного агентства Sputnik Абхазия Илоны Хварцкия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лунное затмение в Абхазии

"Лунное затмение я видела с парка, мне нужно было сделать фото для сайта. Было увлекательно следить за этим явлением, нам повезло, что была не сильная облачность, хотя оно не так впечатляет как полное солнечное затмение, которые мы наблюдали несколько лет назад", — сказала она.

Красивое фото небесного тела в Facebook также опубликовала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Полное затмение я наблюдала уже, кажется, когда была студенткой, это было очень интересно. В школе у нас преподавали астрономию, и этот предмет всегда увлекал. В этот раз затмение и еще к тому же противостояние Марса, о котором много писали в интернете, конечно, заинтересовало и взрослых и детей. Нам повезло и в Сухуме, мы смогли практически все 4 часа наблюдать это действо на небосклоне", — отметила Калягина.

Она рассказала, что иногда мешали облака, но от этого зрелищности не стало меньше, а даже добавило мистических ощущений.

"Очень впечатлил Марс, его можно было, немного приблизив, увидеть не как звезду, а как планету. Увидев это невооруженным глазом, начинаешь сильнее чувствовать, что Космос и Вселенная вокруг нас есть. За бытом мы об этом не вспоминаем. Луну вообще перестали замечать, а ведь она действует на Землю, взять хотя бы приливы и отливы, зависящие от нее. Значит и на людей влияет. Пусть будет все хорошо! И зловещие предсказания, которые были по этому поводу в древности, не сбывались, а люди просто внимательнее относились друг у другу и к тем вещам, на которые они могут повлиять. Потому что на движение планет мы влиять не можем", — сказала она.

Фотограф Ибрагим Чкадуа на своей странице в Facebook выложил фотографии лунного затмения с описанием "Опять про колобка".

"Я как-то снимал солнечное затмение несколько лет тому назад, было интересно снять лунное. Хотя для этого нужно и оптику более мощную иметь и так далее. Так что это была тренировка навыков и строчка в хронике города. Отличие от солнечного затмения кардинальное по свету, но вроде получилось. Хотя не знаю, как это знание пригодится в будущем, так как следующее такое затмение будет не скоро", — подчеркнул фотограф.

Пользователь Instagram aminaotyrba тоже наблюдала за затмением и выложила в сеть завораживающее фото.

Публикация от @aminaotyrba 27 Июл 2018 в 12:49 PDT

Люди по всему миру продолжают делиться красочными кадрами лунного затмения, что неудивительно, ведь как сообщают ученые, подобное небесное явление повторится не ранее чем через 17 лет.

Публикация от Reuters (@reuters) 27 Июл 2018 в 4:43 PDT

Затмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда луна находилась на максимальном удалении от земли. Диаметр луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени земли.

Затмение луны началось в пятницу в 21:24 и продлится до 1:19 субботы. Полная фаза явления проходила с 22:30 до 00:13. Небесный спектакль стал самым длительным лунным затмений в нынешнем веке. Всего на 21-е столетие намечено 225 лунных затмений, 85 из которых будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть. Следующее Великое противостояние Марса ожидается 15 сентября 2035 года.