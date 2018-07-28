Автандил Гарцкия: поток туристов увеличился после ЧМ FIFA-2018

Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия в интервью на радио Sputnik рассказал о туристическом потоке в республику и какую работу проводит министерство для развития отрасли.

СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Поток туристов в Абхазию увеличился после завершения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, сказал в интервью на радио Sputnik министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

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"Особенность этого года в том, что рядом с абхазо-российской границей, в Олимпийском парке проходил Чемпионат мира по футболу, был большой наплыв болельщиков из разных стран. Конечно, это связано с некоторыми неудобствами в передвижении, так как такие большие спортивные мероприятия должны обеспечиваться высоким уровнем безопасности. Хоть и с опозданием, но в этом году туристический сезон начался, после завершения Чемпионата мира по футболу, начинает набирать обороты, можно констатировать, что за последние две недели народ пошел", — добавил он.

По его словам, на контрольно-пропускном пункте "Псоу" очень много людей, все кабины заполнены на пеших переходах, автомобильные полосы также заполнены транспортом.

"В количественном плане пока есть отставание от уровня прошлого сезона, но мы знаем, каким будет сентябрь по погодным условиям, мы надеемся, что этот месяц восполнит отставание, и простые люди, участвующие в туристическом бизнесе, будут довольны нашим сезоном", — подчеркнул министр.

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Автандил Гарцкия рассказал и о том, что делается в последнее время для развития туристической отрасли в Абхазии.

"Со стороны министерства немало делается, мы представлены на многих площадках, в туристических выставках, имеем возможность продвигать турпродукт. Мы работаем в тесном контакте с туристическими операторами, работающими на Абхазию, которые имеют возможность приезжать к нам и смотреть на туристический потенциал, который у нас есть", — отметил он.

Много новой информации можно получить на "Национальном туристическом портале", который недавно был запущен министерством по курортам и туризму, рассказал Гарцкия.

"Портал будет пополняться соответствующей информацией разного направления. Портал мы только что запустили, в нем есть информация по основным экскурсионным маршрутам, городам, достопримечательностям, объектам размещения. Этой информации будет становиться больше, где-то информация достаточно полная, где-то ее пока не хватает, но эта та работа, которая будет вестись постоянно", — добавил министр.

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Высказался Гарцкия и по поводу недавнего совещания у президента Абхазии Рауля Хаджимба, который заявил, что ситуация с переходом абхазо-российской границы остается сложной.

"С учетом того, что мы являемся стратегическими партнерами, я думаю, что ситуация на границе влияет на имидж и авторитет обеих стран. Нужно сделать так, чтобы люди, которые едут на отдых, не простаивали в очередях как на пешем переходе так и на автомобильном", — подчеркнул он.

С абхазской стороны задержек не бывает, так как упрощена процедура перехода границы, сообщил министр.

"На абхазской стороне не задерживают туристов, ограничиваются проверкой документов. Что касается российской стороны, там идет проверка с помощью компьютеров, что занимает время, это вызывает проблемы. Ну это происходит ежегодно, мы сейчас планируем встречу с руководством пограничной службы и с ведомством "Росграница", и думаю, что эти проблемы будут устранены", — заметил Гарцкия.

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Министр по курортам и туризму рассказал и о том, как пользуются туристы "Единым билетом", для того, чтобы приехать в Абхазию.

"Если брать "Единый билет", там есть возможность совершить покупку за несколько месяцев вперед, но не все могут планировать на несколько месяцев вперед. Тем не менее этой услугой пользуются, но не так много пока", — сказал министр.

"Национальная туристическая компания" куда вошли пять экскурсионных бюро активно продвигает туристические возможности республики, подчеркнул Гарцкия.