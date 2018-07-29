Ресторан вместо сцены: душевные терзания саксофониста из Гагры

Саксофонист из Гагры Борис Абдрахманов, который каждый вечер играет в одном из местных ресторанов, мечтает вновь вернуться на сцену. Почему музыкант так и не привык к ресторанной публике, и как она воспринимает его музыку, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Что такое саксофон?

Впервые Борис Абдрахманов из Гагры услышал о том, что есть такой музыкальный инструмент как саксофон, в десять лет от старшего брата трубача. Инструмент заинтересовал подростка, и его записали в местную школу музыки.

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Несмотря на рвение, приступить к изучению этого духового инструмента ему удалось лишь спустя год. Все это время он учился играть на блокфлейте, которая по аппликатуре схожа с саксофоном. С этого начинали даже самые большие мировые звезды, утверждает Борис.

"Моя творческая жизнь началась со дня, когда я поступил в музыкальную школу. Меня это сразу затянуло, очень понравилось. Потом начал слушать игру на саксофоне звезд мирового масштаба таких, как Дэив Коз, Маикл Лингтон и еще больше в это погрузился. Мне нравится их звучание, манера и стиль игры. К такой технике исполнения я все еще стремлюсь", — поделился музыкант.

Для того чтобы в совершенстве научиться играть на саксофоне может понадобиться вся жизнь, а порой и этого не достаточно, уверен Борис. Если музыкант возомнил себя лучшим – это непременно приводит к деградации. Музыка любит труд и саморазвитие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Борис Абдрахманов

Звучание саксофона Борис сравнивает с человеческим голосом. Этот духовой инструмент, считает он, может говорить, шептать или кричать на своем особом языке, но утонченная публика всегда сумеет понять, что пытается им "сказать" саксофон.

Каждый саксофон индивидуален и не похож на любой другой музыкальный инструмент из этого класса, подчеркнул Абдрахманов, сравнив саксофон с автомобилем.

"Есть, к примеру, "Ока" и есть "Бентли" или "Мерседес". Все саксофоны отличаются друг от друга, начиная от качества металла и заканчивая пружинами, подушками. В нем миллион деталей. Самыми крутыми саксофонами признаны те, что выпущены в 1970-1980 годах, так как сплав металла тогда был крепче. Тонкий металл не выдерживает сильных напоров и звук захлебывается", — поделился знаниями Борис.

"Мазератти" среди саксофонов – так называет Борис свой старенький и уже потертый "Selmer Mark VII" французского производства, который не раз у него пытались выкупить профессиональные музыканты, но расстаться с ним он пока не готов.

Как и любой музыкальный инструмент, саксофон может выйти из строя. Доверяет Борис свой "мелодичный Мазератти" только одному конкретному мастеру в Москве. Нигде ближе специалистов, подходящих под его критерии, он не нашел.

По ресторанам

На сегодняшний день, работа в качестве ресторанного музыканта для Бориса Абдрахманова – основной заработок, но мечтал он о другом творчестве.

"В ресторане "Махито" я работаю с 2012 года, до этого никогда не выступал в подобных заведениях, даже когда жил в Москве. Всегда играл на сцене и различных молодежных площадках в составе оркестров, музыкальных групп. Однажды, мне даже повезло выступить на сцене Кремлевского дворца", — признался Борис.

Музыкант рассказал, что не сразу решился принять предложение от дирекции заведения, волновался. Почти неделю он ходил в ресторан и наблюдал за посетителями, устраивал "проверочные" выступления и следил за реакцией публики, выбирал место с лучшей акустикой.

Борис долго думал над репертуаром. Попробовал исполнять музыку в стиле "Lounge", но, как говорится, не зашло. Друзья посоветовали ему выбрать более знакомый для посетителей направления, и Борис сменил программу на популярные баллады Элтона Джона, Криса Ри, Кенни Джи, Дэйва Коза, Мадонны и других мировых звезд.

Несмотря на то, что Борис уже шесть лет выступает перед ресторанной публикой, чувство дискомфорта его не покидает по сей день. Что странно, он не любит играть на заказ, но отказывать он так и не научился.

"Меня просят подойти к столику и сыграть, но я не люблю этого, а как отказать не знаю. Когда видят, что не хочу это делать, засовывают купюру в карман и меня это сильно напрягает. Было и такое, что ко мне подошел взрослый мужчина, дал денег и попросил "свернуть" музыку. Оказалось, что он с товарищем хотел просто поговорить в тишине", — поделился саксофонист.

Настрой и состояние души тоже сильно влияют на качество исполнения, отметил Борис. Порой, внутренние волнения не позволяют ему расслабиться и "с головой" погрузиться в мир музыки, но публика ждет, играть надо.

"Бывают такие спады, когда вообще ничего не хочется, но если я один день не приеду и не сыграю, у меня начинается "голод" по саксофону. На следующий день, я как обновленный начинаю играть с эмоциями, чувствами, от всей души. Как-то раз, ко мне подошел турист и сказал, что почувствовал, как я играл в тот вечер именно для себя, не для окружающих. Люди, даже не профессионалы, это чувствуют", — поделился Борис.

В дни, когда у Бориса хорошее настроение, он не редко позволяет себе маленькие "шалости" и радует своих слушателей импровизациями. Однажды, это привлекло, по описанию саксофониста, красивую блондинку, которая оказалась его коллегой по "цеху". Комплименты девушки о его мягком и интересном исполнении, согрели душу музыканта как один самых "пылающих" ресторанных коктейлей.

Лучше один раз услышать

Так как профессиональный саксофон был в ремонте, Борис привез на съемки, как он сам сказал, простой и дешевый инструмент. Показал, как правильно собирать саксофон и рассказал о составляющих его деталях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Борис Абдрахманов

После краткого экскурса Борис перешел к демонстрации своего таланта и исполнил одну из своих любимых композиций Антонио Карлоса Джобима – "Desafinado". В доказательство тому, что саксофон и правда умеет "говорить", а его тембр может сочетаться с человеческим голосом, к примеру, с романтической беседой мужчины и женщины, музыкант сыграл "Strangers in the night" Фрэнка Синатра.

В качестве бонуса Борис с легким задором сыграл знакомую с детства мелодию из мультфильма "Розовая пантера". Все это на фоне бирюзового моря в Гагре и усыпанной пальмами набережной, делало звучание саксофона еще более проникновенным.