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В приоритете: как Минэк Абхазии собирается стимулировать предпринимателей

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Согласно постановлению Кабинета министров, в органах местного самоуправления появятся Уполномоченные по экономическим вопросам, которые будут стимулировать деловую активность населения.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Кабинет министров республики на прошедшем в четверг 27 июля заседании принял постановление, согласно которому в муниципалитетах появятся Уполномоченные по экономическим вопросам. По мнению министра экономики Адгура Ардзинба, этот шаг будет стимулировать деловую активность населения в районах и способствовать развитию предпринимательства.

Парламент Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Когда Магомед не идет к горе

Принятое Кабмином постановление "О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" фактически обязывает местные органы самоуправления быть более внимательными к нуждам малого и среднего бизнеса на местах.

До сих пор в муниципалитетах руководствовались законом об управлении административно-территориальными единицами, принятом в 1997 году. Согласно ему, к компетенции органов местного самоуправления относится разработка и реализация программ экономического и социального развития. Однако на практике этот пункт сводится лишь к составлению прогноза индикативного плана. Этого явно не достаточно, посчитали в министерстве экономики и решили внедрить на местах институт Уполномоченного по экономическим вопросам.

Функции уполномоченного будут переданы одному из сотрудников администрации. В Минэкономики считают, что передавать следует, как минимум, заместителю главы администрации. Предполагается, что этот человек, станет связующим звеном между предпринимателями и властью на местах. Он будет курировать все вопросы по взаимодействию с предпринимателями и отвечать за снижение на них административного воздействия.

"Надо всех предпринимателей знать в лицо и оказывать им поддержку. Осознание этого должно прийти, а инструментов более чем достаточно. Есть разные бюрократические препоны, которых можно избежать", — отметил министр.  

Не предприниматели должны обслуживать органы государственной власти, а наоборот, потому как именно предприниматели создают новые рабочие места, считают в ведомстве. Это, пожалуй, основной посыл принятого постановления.

Заседание парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Наказывать рублем

Персональную ответственность за работу Уполномоченных по экономическим вопросам будут нести главы администраций. Их обязуют ежеквартально посылать в Минэкономики отчет о проделанной работе в области стимулирования деловой активности на местах.

По мнению министра, создание рабочих мест для населения и развитие предпринимательства — это главный показатель эффективности того или иного главы администрации. По нему и надо определять целесообразность сохранения за чиновником кресла.

"Когда мы ежеквартально будем отслеживать ситуацию, там будет видно, кто действительно проявляет интерес. Кто не хочет работать, будет признаваться неэффективным. Решение будет принимать дальше высшее руководство, но мы информацию будем доводить", — разъяснил Ардзинба.

Более того, тех, кто работать не хочет или не может, предполагают наказывать еще и, снизив дотации району из республиканского бюджета. Помогать нужно тем районам, где развивается инвестиционная активность, и создаются рабочие места, считают в Минэкономики.

Идеи витают в воздухе

О том, как облегчить жизнь малому и среднему бизнесу одновременно задумались и в Парламенте. Депутаты на итоговом заседании сессии обсудили и одобрили в первом чтении законопроект "О государственной поддержке малого и среднего бизнеса", который внес на рассмотрение в Народное Собрание глава государства.

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Три процента из бюджета: в Парламенте обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Законопроект регулирует правовые отношения между органами государственного управления, юридическими и физическими лицами по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Он также вносит юридические определения малого и среднего бизнеса в законодательство республики.

Кроме того, в нем говорится, что три процента из бюджетов органов местного самоуправления должны будут быть направлены на разработку и реализацию программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Эта норма вызвала дискуссии среди депутатов. В частности высказывалось мнение, что финансирование программ станет дополнительным бременем для местных бюджетов, которые и так в большинстве своем дотационные.

В министерстве экономики на это ответили, что нужно расставлять приоритеты.

"Есть такое понятие как приоритизация расходов бюджета. Все направления жизнедеятельности государства, такие как здравоохранение, образование, культура и другие очень важны. И, если это рыночная экономика, существование всех этих направлений должно как-то финансироваться. Источник финансирования – развитая экономика. Соответственно, когда в стране не хватает доходов, надо вкладывать деньги туда, откуда они потом возвращаются", — сказал Адгур Ардзинба.

Вкладывая в развитие предпринимательства, государство решает сразу две задачи, добавил глава экономического ведомства, это – вопрос занятости населения и увеличение налогооблагаемой базы. Что касается нагрузки на местные бюджеты, то при формировании расходной части бюджета эти вопросы будут рассчитываться на уровне министерства финансов, уверены в Минэкономики.

Теги:
Министерство экономики, предпринимательство, Абхазия



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