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Абхазский драмтеатр

Искусство для детей: Абхазский драмтеатр запускает детскую студию

© Sputnik
В Абхазии
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Главный критерий отбора в детскую студию при Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба - знание абхазского языка.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском драматическом театре начнет работать детская студия "Нарт" с 1 сентября 2018 года, об этом в интервью Sputnik рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью и СМИ театра Щарида Тужба.

Дети во время спектакля в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хинтба: в РУСДРАМе будет работать детская студия

Кастинг в студию откроется с 1 августа. Главный критерий участия — знание абхазского языка. Дети от 8 до 16 лет могут прочитать на сцене стихотворение, станцевать или показать отрывок из любого произведения на абхазском языке.

По итогу отбора будут выбраны дети для обучения навыкам актерского мастерства, сценической речи и хореографии.

По словам Тужба, идея открытия детской студии связана с необходимостью популяризации абхазского языка среди молодежи, а также для того, чтобы помочь детям проявить творческий потенциал.

"Это рассчитано на то, чтобы с учетом окончания театральной студии дети могли определиться с профессией, а также для привлечения молодежи в театр. Также хочется привлечь носителей абхазского языка, чтобы развивать язык", — рассказала она.

Обучение в театральной студии будет проходить исключительно на абхазском языке, два раза в неделю на малой сцене театра.

Теги:
абхазский язык, дети, Абхазия



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