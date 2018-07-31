Парни и девушки на разных этажах: общежитие АГУ готово принимать студентов

Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года в рамках российской Инвестиционной программы.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Общежитие Абхазского государственного университета готово принять более ста студентов, сказал в интервью Sputnik комендант здания Зураб Амичба.

© Sputnik Зафас Гамгия Пять этажей и двести соседей: дом для студентов в Сухуме

"Мы готовы принять более ста студентов в общежитии. Безусловно, есть мелкие недочеты, которые будут исправлены до начала учебного года. Надеюсь, что молодежь будет бережно относиться к зданию, по другому и нельзя, потому что ремонт сделан очень хороший", — добавил он.

Все необходимое для удобного проживания в здании есть, рассказал Зураб Амичба.

"В общежитии есть все необходимое, в том числе столовая, оборудованная хорошей техникой. Готовить в номерах где будут проживать студенты нельзя, но на каждом этаже есть кухни", — подчеркнул комендант.

© Фото : предоставлено Зурабом Амичба Общежитие Абхазского государственного университета

Всего в комплекс общежитий университета входят три здания, из них восстановлено одно, отметил Амичба.

"В общежитии могут жить аспиранты, лекторы, которые будут приезжать в АГУ для того, чтобы читать лекции и так далее", — добавил Зураб Амичба.

Он также рассказал о том, как будут принимать студентов, нуждающихся в жилье, в общежитие.

"Ректор дал указания руководителям факультетов и кафедр, чтобы они приняли заявления от студентов и приказом ректора они будут отправляться к нам. Насколько я знаю, многие семьи уже обращались, и сами студенты приходят и смотрят какие здесь созданы условия", — сказал он.

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Зураб Амичба подчеркнул, что за месяц проживания в общежитии каждый студент будет платить по 1500 рублей. Безопасность в общежитии также будет на высоком уровне, заметил Амичба.

"На каждом этаже будут охранники и вахтеры, помимо этого во всем здании установлены видео-камеры", — сказал комендант.

По его словам, парни и девушки будут жить на разных этажах.

Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года в рамках российской Инвестиционной программы.