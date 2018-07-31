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Гражданину Абхазии грозит семь лет тюрьмы за перевоз наркотиков в носке

CC0
В Абхазии
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54321

Гражданин Абхазии был задержан в начале июля при переходе российско-абхазской границы в МАПП "Адлер".

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. В отношении гражданина Абхазии возбудили уголовное дело за попытку провезти наркотики через российско-абхазскую границу, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщают Вести Сочи.

По сообщению интернет-портала "Кубань 24", в начале июля во время прохождения паспортного контроля 27-летний мужчина вызвал подозрение, ему предложили проследовать в служебное помещение, однако, он категорически отказался.

При досмотре у него в носке обнаружили два свертка наркотика общим весом 0,33 грамм, в лаборатории установили, что это метадон.

Материалы дела передали в следственную часть УВД по городу Сочи. Если его признают виновным, молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы




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