Гражданину Абхазии грозит семь лет тюрьмы за перевоз наркотиков в носке

Гражданин Абхазии был задержан в начале июля при переходе российско-абхазской границы в МАПП "Адлер".

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. В отношении гражданина Абхазии возбудили уголовное дело за попытку провезти наркотики через российско-абхазскую границу, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщают Вести Сочи.

По сообщению интернет-портала "Кубань 24", в начале июля во время прохождения паспортного контроля 27-летний мужчина вызвал подозрение, ему предложили проследовать в служебное помещение, однако, он категорически отказался.

При досмотре у него в носке обнаружили два свертка наркотика общим весом 0,33 грамм, в лаборатории установили, что это метадон.

Материалы дела передали в следственную часть УВД по городу Сочи. Если его признают виновным, молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы