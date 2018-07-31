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Концерт Алексея Чумакова

Счастье – это когда: как прошел концерт Алексея Чумакова в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Абхазской государственной филармонии 30 июля прошел первый концерт российского эстрадного певца Алексея Чумакова.

Асмат Цвижба, Sputnik

Начало рабочей недели для прекрасной половины Абхазии ознаменовалось долгожданным событием. К нам приехал Алексей Чумаков. Весь воскресный вечер девочки, девушки, женщины тщательно подбирали наряды для того, чтобы блеснуть перед воспевателем женской красоты.

Звук каблуков заполнил зал государственной филармонии еще задолго до начала концерта. Ломая стереотипы, непунктуальные абхазки пытались как можно раньше занять свои места, чтобы пуститься в пляс под "Песню о любви".

Благо артист не заставил долго себя ждать и предстал перед фанатками, сразу же одарив их комплиментами, ну, и про себя не забыл.

"Я знаю, что здесь собрались люди с прекрасным чувством вкуса. На мои концерты просто другие не ходят", — уверил певец зал.

Начало концерта прошло в лирическо-романтическом настроении. Артист представил песни со своего нового альбома. Самые преданные фанатки напевали строки из новых песен, а другие прислушивались, выжидая, пока Чумаков расскажет им, что "Счастье-это когда…".

Концерт Алексея Чумакова

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Концерт Алексея Чумакова

От спокойных композиций певец перешел к танцевальным, с мексиканскими мотивами, в ход пошли кастаньеты. Тут уже не усидели даже сдержанные фанатки, а самой смелой оказалась юная поклонница Чумакова, которая призналась, что любовь к певцу ей передалась по наследству.

"Моя мама ваша фанатка, сходит с ума. А я знаю ваш секрет, у вас жена такая блондинка", — призналась девочка и вместо цветов вручила артисту охапку аджинджух. Этим необычным букетом мама маленькой поклонницы уже удивляла Чумакова на концерте в Сочи, и традиции решили не изменять.

Во второй половине "в ход" пошли уже известные песни. Зал достал смартфоны и приготовился похвастаться перед подписчиками встречей с главным романтиком российской эстрады. Некоторым даже удалось подойти поближе к сцене и "прикоснуться к звезде".

Были на концерте и представители сильного пола. Их, правда, было мало и относились они к артисту иронично-скептически. То было в начале. Но с каждой песней "тут и там" в такт песен стали стучать не только женские каблучки.

Концерт Алексея Чумакова

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Концерт Алексея Чумакова

"Ора, бомба нет-нет", — делились впечатлениями спутники фанаток Чумакова и даже подпевали строки из "Необыкновенной".

Кульминацией стала "Песня о любви", та, которая "сводит с ума, совсем забыв про гордость". К танцующим в зале присоединились зрители на балконе и в миг филармония превратилась в один большой танцпол.

Концерт Алексея Чумакова

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Концерт Алексея Чумакова

 

С галерки доносились угрозы "Мы вас украдем"! Но артиста не напугали эмоциональные абхазские фанатки, он даже вышел к ним в зал, чтобы лично донести до каждой "мелодию любви". Но, как в строчках его песни, "вечную любовь и все то, о чем просили" женатый артист пообещать все же не смог.

Концерт Алексея Чумакова

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Концерт Алексея Чумакова

Слова о любви лились со сцены почти два часа. В конце артист пригласил всех желающих на фотосессию и получение автографа.

Сегодня у оставшейся части поклонниц Чумакова будет возможность спеть любимые композиции в 19:00 в Абхазской государственной филармонии. А кто-то точно придет во второй раз.

Теги:
Филармония, концерты, Алексей Чумаков, Абхазия



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