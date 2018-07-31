Сделай фото и получи бесплатный отпуск: в Пицунде запустили фотоконкурс

Объединение пансионатов "Курорт Пицунда" с 27 июля по 30 ноября 2018 года объявило фотоконкурс "Лучший семейный отдых".

СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Предприятие "Курорт Пицунда" предлагает отдыхающим сделать фотографию на территории курорта и выложить их в Instagram под хештегом #КУРОРТПИЦУНДА.

Темой фотоконкурса станет лучший семейный отдых в Пицунде. Участники должны сфотографировать свое представление идеального отдыха с семьей. Фон и ракурс может быть любым, главный критерий – присутствие в кадре семейной пары или автора снимка, а также описание выбранной локации и заполнение специальной формы.

Победитель конкурса получит не только приятные воспоминания, запечатленные на фото, но и возможность вернуться в Пицунду во второй раз и провести отдых совершенно бесплатно. Главный приз – бесплатная путевка на троих на 10 дней.

Прием заявок завершится 20 ноября 2018 года в 23:00. Победитель определится генератором случайных чисел.