1 августа 1993 года: стороны соблюдают Соглашении о прекращении огня

Из газеты "Республика Абхазия":

"В Очамчыру по соглашению прибыла группа наблюдателей из представителей грузинской, абхазской и российской сторон. Стороны представили также предложения о создании воздушного коридора и специальных миротворческих пунктов на проходящей через Очамчырский район линии фронта. 1 августа грузинская военная группа под руководством генерал-майора Л. Шарашанидзе вылетела в г. Ткуарчал для ознакомления с ситуацией на месте и согласования вопросов.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия на 1 августа

Соглашение о прекращении огня в основном выполняется сторонами. Однако на Шромском направлении, судя по поведению, грузинские войска используют прекращение огня для строительства новых дотов и других укреплений. Идя навстречу пожеланием грузинской стороны, командование Вооруженных Сил Республики Абхазия способствовало вывозу трупов погибших грузинских солдат в районе высот Ахбюк, Апианда, Шрома. В целом на фронте обстановка стабилизировалась за исключением населённого пункта Река, где противник продолжил стрельбу. Грузинской стороне разрешено вести восстановительные работы на линии электропередач, проходящих на территории, контролируемой Вооруженными Силами Республики Абхазия".

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