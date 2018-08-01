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1 августа 1993 года: стороны соблюдают Соглашении о прекращении огня

CC0
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (351)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия":

"В Очамчыру по соглашению прибыла группа наблюдателей из представителей грузинской, абхазской и российской сторон. Стороны представили также предложения о создании воздушного коридора и специальных миротворческих пунктов на проходящей через Очамчырский район линии фронта. 1 августа грузинская военная группа под руководством генерал-майора Л. Шарашанидзе вылетела в г. Ткуарчал для ознакомления с ситуацией на месте и согласования вопросов.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия на 1 августа

Соглашение о прекращении огня в основном выполняется сторонами. Однако на Шромском направлении, судя по поведению, грузинские войска используют прекращение огня для строительства новых дотов и других укреплений. Идя навстречу пожеланием грузинской стороны, командование Вооруженных Сил Республики Абхазия способствовало вывозу трупов погибших грузинских солдат в районе высот Ахбюк, Апианда, Шрома. В целом на фронте обстановка стабилизировалась за исключением населённого пункта Река, где противник продолжил стрельбу. Грузинской стороне разрешено вести восстановительные работы на линии электропередач, проходящих на территории, контролируемой Вооруженными Силами Республики Абхазия".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (351)



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