На храм: в Абхазии объявят сбор средств на строительство храма в Ткуарчале

В воскресенье 4 августа в Ткуарчале будет дан старт сбору средств на строительство храма в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших защитниках Города-героя Ткуарчал.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Культурно-благотворительный фонд "Ашана", Духовно-нравственный фонд имени святого апостола Симона Кананита и святого великомученика Евстафия Апсильского, а также администрация Ткуарчалского района объявили благотворительную акцию по сбору средств на строительство православного храма в Ткуарчале. Инициаторы акции отмечают, что храм будет построен в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Храм в Городе-герое

Идея построить православный храм в Ткуарчале появилась уже в первые дни после войны, рассказывают жители Города-героя. Он задумывался в память о погибших жителях и защитниках города. Поскольку в Ткуарчале не было, и нет до сих пор, ни одной церкви или часовни, храм стал бы тем, местом, где можно бы помолиться об ушедших и провести поминальную литургию.

Однако только спустя два десятилетия после войны в 2013 году был заложен первый камень в фундамент нового храма. Духовник Святейшего Патриарха схиархимандрит Илья (Ноздрин) и члены Попечительского Совета Благотворительного Православного Фонда "Хочу Верить", а также управляющий Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа и духовенство АПЦ заложили камень и водрузили крест для строительства храмового комплекса в Ткуарчале. Так администрация района совместно с КБФ "Ашана" и духовенством Абхазии начали продвигать инициативу горожан.

По словам учредителя КБФ "Ашана" Беслана Шакая, строительство храма – это вклад в духовность Абхазии ради будущих поколений.

"В Городе-герое Ткуарчале никогда не было места, где можно было бы поставить свечку, помолиться, провести богослужение. Потому это актуальный вопрос. На этой площадки мы предлагаем объединить усилия всех жителей Абхазии, чтобы сделать доброе дело", — отметил Шакая.

Архитектором будущего храма станет наш соотечественник Георгий Владимирович Баронин. Он отметил, что на этапе проектирования соблюдены нормы и правила, предусмотренные для православных культовых сооружений.

И уже в воскресенье 4 августа на центральной площади Ткуарчала состоится благотворительный марафон и концерт, на котором будет презентован проект храма и дан старт сбору средств на его строительство. Сообщается, что на первый этап строительства, а именно на разработку участка и возведение стен до черновой отделки, потребуется 50 миллионов рублей.

Благотворительное воскресенье

Известные абхазские музыканты и хореографические коллективы республики представят свою программу для жителей и гостей Ткуарчала в день объявления сбора средств. Кроме того, поддержит акцию Патриарший хор Даниловского монастыря, который также приедет в Ткуарчал.

В анонсированном марафоне примут участие абхазские и российские спортсмены-триатлеты, в том числе представители движения "Спорт Апсны" и Ассоциации мотоспорта Абхазии.

К акции присоединятся и соотечественники из различных стран мира, организаторы намерены провести телемосты с диаспорой в России, США, Германии, Сингапуре, Китае.

"Возможность быть сопричастными к благому делу – важный момент. Все наши сограждане, где бы они не находились, смогут поддержать акцию", — отмечают организаторы благотворительного концерта.

Здесь же расскажут о том, как можно стать благотворителем и внести свой вклад, и предложат принять участие в соборной молитве.

Сообщается, что благотворителям и жертвователям будет выдан именной сертификат, а их имена будут внесены в книгу памяти и будет вознесена вечная молитва как создателям храма.

Абхазский Святой

Храм в Ткуарчале намерены осветить в честь святого великомученика Евстафия Апсильского. Это первый абхазский мученик, святость которого признала вся Христианская церковь, как Западная, так и Восточная.

Жил святой в первой половине VIII века в Апсилии. По преданию, Евстафий был сыном правителя апсилов Марина и был захвачен в плен арабами при взятии ими крепости Сидерон в районе современной Цебельды в 738 году. Два года абхазский князь содержался в заточении в Месопотамии в древнем городе Харране. Там же, отказавшись отречься от Христа, он принял мученическую смерть.

Сегодня святой великомученик Евстафий Апсильский – один из наиболее почитаемых святых на территории современной Абхазии. Его день памяти Абхазская церковь отмечает 3 октября, а в Илорском храме хранится икона Евстафия Апсильского, на которой он изображен в виде воина в хитоне и доспехах.

С 2015 года в Абхазии действует духовно-нравственный фонд имени святого апостола Симона Кананита и святого великомученика Евстафия Апсильского, который реализует проекты в области развитие православной веры в Абхазии. Этот фонд также – один из инициаторов строительства храма в Ткуарчале.