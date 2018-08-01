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Тактико-специальные учения спецназа ЮВО

Российская эскадрилья ударных вертолетов переброшена в Абхазию

© Sputnik . Виталий Тимкив
В Абхазии
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Ротные тактические учения подразделений российской военной базы 49-й общевойсковой армии ЮВО пройдут на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" с 10 по 15 августа.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Смешанная вертолетная эскадрилья армейской авиации отдельного вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, совершила перелет в Абхазию для участия в тактических учениях с подразделениями российской военной базы ЮВО и подразделениями морской пехоты Черноморского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь ЮВО Вадим Астафьев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Под руководством командования 49-й общевойсковой армии ЮВО в Абхазии также выполнят задачи подчиненные разведывательные, инженерные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
© Sputnik . Виталий Тимкив
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Ротные тактические учения подразделений российской военной базы 49-й общевойсковой армии ЮВО пройдут на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" с 10 по 15 августа.

В едином замысле тактических эпизодов учебно-боевые задачи отработают мотострелковые, артиллерийские подразделения, корабли и морская пехота Черноморского флота.

Результат боевого слаживания подразделений в ходе двусторонних тактических учений оценит командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Всего в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих, будет задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-8 АМТШ "Терминатор".




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