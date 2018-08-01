МИД Абхазии: НАТО сознательно поощряет милитаризацию Грузии

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. МИД Абхазии обеспокоено началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии, сообщается на сайте дипломатического ведомства Абхазии.
В учениях "Достойный партнер" задействованы более трех тысяч военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация.
В МИД Абхазии убеждены, непрерывное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Абхазии и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.
"Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией", – заявили в МИД.
В качестве ответа на действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена усилить военно-технологическое сотрудничество с Россией, с целью обеспечения обороноспособности и безопасности республики.
Министерство иностранных дел Абхазии возлагает всю ответственность за возможное обострение напряженности в регионе на Грузию и ее западных партнеров.