МИД Абхазии: НАТО сознательно поощряет милитаризацию Грузии

В учениях "Достойный партнер", которые проводят страны НАТО в Грузии, задействованы более трех тысяч военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. МИД Абхазии обеспокоено началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии, сообщается на сайте дипломатического ведомства Абхазии.

В учениях "Достойный партнер" задействованы более трех тысяч военнослужащих, тяжелая бронетехника и авиация.

В МИД Абхазии убеждены, непрерывное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Абхазии и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.

"Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией", – заявили в МИД.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018: танцы на граблях

В качестве ответа на действия Грузии и ее западных партнеров абхазская сторона намерена усилить военно-технологическое сотрудничество с Россией, с целью обеспечения обороноспособности и безопасности республики.

Министерство иностранных дел Абхазии возлагает всю ответственность за возможное обострение напряженности в регионе на Грузию и ее западных партнеров.