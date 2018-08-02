2 августа 1993 года: грузины вывозят тела погибших в Шроме гвардейцев

Согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на Гумистинском фронте затишье.

"Согласно договоренности грузинская сторона на Шромском направлении получила возможность вывезти трупы своих солдат. В 18 часов 35 минут, после провокационных угроз через посредников, противник предпринял атаку на высоту 920.8 Апианда. Ответным огнем грузинские войска были остановлены, а затем отброшены. Ранен один боец Вооруженных Сил Республики Абхазия. Потери противника не установлены. По сообщениям командования Восточного фронта, за истекшие сутки грузинская сторона несколько раз нарушала Соглашение о прекращении огня.

Так, 2 августа, в 16 часов 30 минут и в 21 часов населенные пункты Баслаху, Ачааркыт, Атара и Ткуарчал были обстреляны из орудий танков и реактивной артиллерии. В 00.00 и в 4 часа 25 минут 3 августа населенные пункты Баслаху, Река, Пакуаш, Кацихабла были обстреляны из гаубиц, орудий БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Имеются раненые", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны.

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