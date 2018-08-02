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Гробы, архивное фото

2 августа 1993 года: грузины вывозят тела погибших в Шроме гвардейцев

© Sputnik . Игорь Михалев
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (352)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на Гумистинском фронте затишье.

"Согласно договоренности грузинская сторона на Шромском направлении получила возможность вывезти трупы своих солдат. В 18 часов 35 минут, после провокационных угроз через посредников, противник предпринял атаку на высоту 920.8 Апианда. Ответным огнем грузинские войска были остановлены, а затем отброшены. Ранен один боец Вооруженных Сил Республики Абхазия. Потери противника не установлены. По сообщениям командования Восточного фронта, за истекшие сутки грузинская сторона несколько раз нарушала Соглашение о прекращении огня.              

Так, 2 августа, в 16 часов 30 минут и в 21 часов населенные пункты Баслаху, Ачааркыт, Атара и  Ткуарчал были обстреляны из орудий танков и реактивной артиллерии. В 00.00 и в 4 часа 25 минут 3 августа населенные пункты Баслаху, Река, Пакуаш, Кацихабла были обстреляны из гаубиц, орудий БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Имеются раненые", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (352)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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