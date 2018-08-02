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Военная техника

Российские мотострелки начинают учения в Абхазии

© Sputnik . Саид Царнаев
В Абхазии
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В учениях принимают участие около 2,5 тысячи военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне российской военной базы в Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы российского Южного военного округа Вадима Астафьева.

Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
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Учения проводятся с целью проверки навыков командиров всех степеней по управлению подразделениями при проведении боевых действий, с применением новейших методик управления огнем в составе разведывательно-огневого контура, с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

"В ходе учений основное внимание уделяется отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении маневренной обороны в различных условиях местности днем и ночью, а также обороны морского побережья от десанта условного противника", — сказал Астафьев.

На первом этапе подразделения совершили марш на штатной технике из мест постоянной дислокации на полигон "Цабал". Они отработали отражение нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника, действия подразделений противовоздушной обороны при налете авиации условного противника и преодоление зараженных участков местности.

Вторым этапом учений станет ведение противодесантной обороны черноморского побережья, в ходе которой будет разыгран эпизод удержания участка побережья от высадки морского десанта условного противника.

На завершающем этапе военнослужащим предстоит провести боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, минометов "Сани", огнеметов РПО-А "Шмель", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и другого вооружения.

Теги:
ЮВО, Абхазия



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