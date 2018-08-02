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Новый абхазский паспорт

Манаргия о паспортизации в Абхазии: граждане безответственны

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (19)
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Вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба провел рабочее совещание в Администрации Гудаутского района по вопросу процесса паспортизации.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Начальник Паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия на совещании, посвященном процессу паспортизации, рассказал, что в целом по республике оформлено, но не выдано, порядка восьми тысяч паспортов. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии. 

"Эта цифра весьма негативная и говорит о безответственности наших граждан. Со своей стороны мы постараемся пересмотреть кампанию паспортизации в целях ее максимального упрощения", — подчеркнул Манаргия.

Начальник Паспортного отдела паспортного управления МВД Мзия Хагуш рассказала о процессе документирования жителей Гудаутского района паспортами нового образца.

Паспорта нового образца.
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Всего в районе должны пройти паспортизацию около 27 тысяч человек. На сегодняшний день выдано 10 560 паспортов, а свыше 400 оформлены, но не получены владельцами", — заметила она.

Вице-премьер Астамур Кецба порекомендовал участникам встречи активизировать тесное сотрудничество в этом направлении с главами сел, отметив необходимость организации выездных групп из числа работников Паспортного отдела в отдаленные села Гудаутского района.

По итогам инспекционных поездок состоится расширенное совещание в Кабинете Министров Абхазии с участием начальников Паспортного управления Министерства внутренних дел и районных Паспортных отделов.

В прошедшей в среду встрече принял участие глава Гудаутского района Руслан Ладария.

Ранее вице-премьер Астамур Кецба провел совещания по вопросам паспортизации в Гулрыпшском, Гагрском, Ткуарчалском и Очамчырском районах. Согласно данным за июль, в Гулрыпшском районе паспорта нового образца получили 6488 человек из более чем 13 000 тысяч жителей района.

В Гагрском районе выдано более 6116 документов нового образца: в Цандрипше – 3246 паспортов, в Пицунде и поселке Бзыбь — 4857 паспортов.

В Ткуарчалском районе выдано 3890 абхазских внутренних паспортов нового образца и принято 914 заявлений на получение вида на жительство, из них выдано 623. В Очамчырском районе выдано 6873 паспорта, 162-м гражданам Грузии отказано в получении паспорта. Принято 280 заявлений на получение вида на жительство, из них 167 граждан получили этот документ.

Получаем абхазский паспорт
© Sputnik Леон Гуния
Получаем абхазский паспорт
Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (19)



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