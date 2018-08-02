"Не фонтан!": день Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. День Воздушно-десантных войск России и 10-летия создания ВДВ Абхазии отметили в Сухуме 2 августа.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ВДВшников, желаю удачи во всех делах. Начинаем отмечать этот день у памятника генерала Харазия, он командовал дивизией во время Великой Отечественной войны, он почетный гражданин России, в городе Раменское есть музей его имени", — сказал руководитель представительства Союза десантников России в Абхазии Важа Лабжания.

День ВДВ России в этом году совпал с 10-летием ВДВ Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня ВДВ в Абхазии

"Сегодня такое совпадение, что мы отмечаем и 10-летие ВДВ Абхазии, который создавал Адлейба Гиви Радионович, ныне покойный, он очень много труда вложил, чтобы мы вот так собирались и проводили праздники", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня ВДВ в Абхазии

По его словам, в Абхазии на сегодня около семидесяти десантников. Несмотря на то, что День ВДВ в Абхазии отмечают ежегодно, традиции празднования немного отличаются. К примеру, в Абхазии не принято купаться в фонтанах.

"Да, в России в этот день принято купаться в фонтанах, я сам несколько раз попадал на такое празднование в Парке Горького, на самом деле, они умеют праздновать, мы тоже умеем, но по-своему. Сегодня к нам очень много друзей приехало из России, я им сразу сказал, что если кто хочет купаться, то у нас есть большой бассейн – Черное море", — сказал с улыбкой Лабжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня ВДВ в Абхазии

Ветеран-десантник Виталий Читанава рассказал о том, как создавался Союз десантников Абхазии 10 лет назад.

"Он был создан экстренно, это случилось 8 августа 2008 года, когда началась война в Южной Осетии, но планы создания появились ранее. Поэтому у нас такой двойной праздник, а этот год вообще юбилейный. Сегодня отмечаем День ВДВ, но сюда относятся и Десантно-штурмовой батальон и разведка, сегодня день всех спецназовцев, поздравляю всех", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование Дня ВДВ в Абхазии

Отметить День ВДВ в Абхазию приехало большое количество гостей, один из них гвардий-капитан Роман Ермаков.

"Я служил в Абхазии в 10-м отдельном парашютно-десантном полке миротворческих сил ВДВ с 1990 по 2002 год, находился в Гудауте, Кодорском ущелье, был командиром батареи. Каждый год приезжаю сюда отдыхать, и мне здесь очень нравится", — поделился Ермаков.

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День Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа на основании Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.