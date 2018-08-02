Много воды утекло: лечебный источник в Приморском спустя год после взрыва

Сероводородный лечебный источник в селе Приморское излюбленное место туристов и местных жителей, которые стремятся поправить свое здоровье. От взрыва на складе боеприпасов его инфраструктура сильно пострадала, но, к счастью, сам источник не был уничтожен. О том, как обстоят здесь дела спустя год, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Деньги, как вода

По дороге в село попадаются обмазанные лечебной грязью курортники, слышен визг детей, плещущихся в воде. Сероводородный источник жив. О прошлогоднем взрыве склада боеприпасов в Приморском, который, кстати сказать, находился всего в 350 метрах от этого места, напоминают только две дыры от снарядов, оставшиеся в стене маленькой гостиницы при лечебнице. Первый этаж восстановлен полностью, второй готовят к внутренней отделке.

"Прошлогодний взрыв принес нам колоссальный ущерб, было повреждено много зданий нашего комплекса, два из них были разрушены полностью. Навесные сооружения над источником, гостиница также сильно пострадала", — рассказал директор оздоровительного комплекса Руслан Авидзба.

Что успели, сделали еще в прошлом году. Хозяева сделали долги в надежде, что этот сезон что-то принесет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сероводородный источник в селе Приморское

"Мы успели что-то сделать за счет средств, которые заняли у близких друзей, у родственников и достигли не малых успехов, но многое еще не сделано. В гостинице мы поставили окна и двери, но внутри многое не сделано. Сейчас можем принимать отдыхающих на первом этаже, где есть шесть комнат, стараемся доделать второй этаж", — делится ходом восстановительных работ Авидзба и очень надеется на помощь государства. — Потому что вложенные средства были найдены очень тяжело и надеюсь, что мы получим компенсацию".

Сероводородный источник в селе Приморское © Sputnik / Томас Тхайцук

Сероводородный источник в селе Приморское © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Сероводородный источник в селе Приморское

Посетителей комплекса, сетует директор, на треть меньше, чем за тот же период в 2017 года. Тогда людей даже взрыв военного склада не отпугнул.

"Еще впереди август и сентябрь, и если поток людей будет в Абхазии, то и у нас будут туристы", — сказал Руслан Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сероводородный источник в селе Приморское

Довольные туристы

Сильная жара курортникам только в радость – грязь на теле сохнет быстрее, образуя лечебный панцирь и щедро отдавая коже полезные минералы. Далее такое "изваяние" ждет теплая сероводородная ванна. Сергей Куценко из Ставрополя не готов променять отдых в Абхазии на любой другой, признается, что ему здесь очень комфортно.

"Я уже не первый год приезжаю в Абхазию, с 2005 года бываю в республике, все время отдыхаем в Пицунде, море нас очень устраивает. А здесь на источнике я впервые, здесь тоже мне безумно нравится, отдых проходит замечательно", — поделился впечатлениями турист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сероводородный источник в селе Приморское

Для москвича Михаила Егорова лето в Абхазии тоже стало традиционным.

"В Абхазии привлекает хорошее отношение людей. Все, с кем мне приходилось общаться, очень внимательные и отзывчивые. Природа потрясающая. Если говорить о еде, то она здесь дешевая, ничего больше и не нужно для отдыха", — уверен он.

Оценил турист и "взрослые" напитки, которые производятся в Абхазии, по его наблюдению чача и вино в республике отменного качества.