Генштаб Вооруженных сил Абхазии возглавит экс-министр обороны Южной Осетии

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Министр обороны Мираб Кишмария представил президенту Абхазии Раулю Хаджимба кандидатуру начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майора Василия Лунева, сообщается на сайте президента Абхазии.

Президент отметил, что работа по укреплению обороноспособности Абхазии продолжится.

"Непосредственно ваши задачи будут связаны с решением вопросов по теме усиления взаимодействия с российской стороной, с представителями Министерства обороны Российской Федерации, с теми подразделениями, которые находятся на нашей территории. Будем развивать дальше наше стратегическое, оборонное сотрудничество", – сказал глава государства.

Василий Лунев поблагодарил руководство республики за доверие.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018: танцы на граблях

"В непростое время нам приходится работать, но мне кажется, самая главная задача любого Министерства обороны – это обеспечение мира. Вот в этом вижу главную свою задачу. Сегодня на совещании у министра обороны, мы как раз обсудили учения, которые идут на сопредельной территории (учения НАТО в Грузии – ред.). И, конечно, демонстрация этой силы, требует от нас соответствующих действий", – заявил Лунев.

Ранее Генеральный штаб ВС Абхазии возглавлял Анатолий Хрулев. Хрулев с 2006 по 2010 год командовал 58-ой общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа. 9 августа 2008 года в ходе войны в Южной Осетии был тяжело ранен. Должность начальника Генштаба ВС Абхазии занимал с мая 2015 года.

Его преемник на посту начальника Генштаба, генерал-майор Василий Лунев возглавлял в 2008 году Министерство обороны Южной Осетии.