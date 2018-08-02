23:16 02 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR73.42
Поиск
Генерал-майор Василий Лунев

Генштаб Вооруженных сил Абхазии возглавит экс-министр обороны Южной Осетии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
45030

Генеральный штаб Вооруженных сил Абхазии с мая 2015 года возглавлял Анатолий Хрулев.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Министр обороны Мираб Кишмария представил президенту Абхазии Раулю Хаджимба кандидатуру начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майора Василия Лунева, сообщается на сайте президента Абхазии.

Президент отметил, что работа по укреплению обороноспособности Абхазии продолжится.

"Непосредственно ваши задачи будут связаны с решением вопросов по теме усиления взаимодействия с российской стороной, с представителями Министерства обороны Российской Федерации, с теми подразделениями, которые находятся на нашей территории. Будем развивать дальше наше стратегическое, оборонное сотрудничество", – сказал глава государства.

Василий Лунев поблагодарил руководство республики за доверие.

Логотип НАТО
© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018: танцы на граблях

"В непростое время нам приходится работать, но мне кажется, самая главная задача любого Министерства обороны – это обеспечение мира. Вот в этом вижу главную свою задачу. Сегодня на совещании у министра обороны, мы как раз обсудили учения, которые идут на сопредельной территории (учения НАТО в Грузии – ред.). И, конечно, демонстрация этой силы, требует от нас соответствующих действий", – заявил Лунев.

Ранее Генеральный штаб ВС Абхазии возглавлял Анатолий Хрулев. Хрулев с 2006 по 2010 год командовал 58-ой общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа. 9 августа 2008 года в ходе войны в Южной Осетии был тяжело ранен. Должность начальника Генштаба ВС Абхазии занимал с мая 2015 года.

Его преемник на посту начальника Генштаба, генерал-майор Василий Лунев возглавлял в 2008 году Министерство обороны Южной Осетии.




Главные темы

  • Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
    Маневры на Южном Кавказе моделируют ситуацию августа 2008 года

    Двухнедельные маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018 начались 1 августа, и уже на следующий день последовал зеркальный ответ РФ и ее союзников – российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне Цабал в Абхазии.

    109
  • Полис ОМС
    Три минуты и покой: как получить медполис в Абхазии

    О том, как в Сухумской городской поликлинике оформляют российские полисы ОМС, почему людям нужно медстрахование и как оформить документы, читайте в материале Sputnik.

    269
  • Сероводородный источник в селе Приморское
    Много воды утекло: лечебный источник в Приморском спустя год после взрыва

    Сероводородный лечебный источник в селе Приморское излюбленное место туристов и местных жителей, которые стремятся поправить свое здоровье. От взрыва на складе боеприпасов его инфраструктура сильно пострадала, но, к счастью, сам источник не был уничтожен. О том, как обстоят здесь дела спустя год, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Абхазия.

    175

Орбита Sputnik

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

  • Республиканский стадион в Кишиневе
    Деньги на спорт

    Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, на что власти страны намерены потратить деньги, вырученные от продажи Республиканского стадиона.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не угоститесь: супермаркет из войлока в Лос-Анджелесе
Вылечить лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia