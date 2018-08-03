Килба об учениях НАТО в Грузии: позиция России в регионе четкая и жесткая

СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Позиция России в регионе четкая и жесткая, и любые военные учения рядом с границами Абхазии будут иметь соответствующее противодействие, сказал в интервью Sputnik Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.

"Я не думаю, что возможно обострение или изменение ситуации в нашей стране или вокруг границ нашего государства. Эти учения, по-моему, уже четвертые за короткое время на территории Грузии, в этом году кроме стран НАТО еще и страны партнеры принимают участие", — добавил он.

Учения, которые проводятся в Грузии, – плановые, объяснил Мухамед Килба.

"На саммите в Брюсселе была дана высокая оценка соответствия вооруженных сил Грузии натовским стандартам для вступления в альянс. Скорее всего учения также связаны с этим. Ответные меры, в том числе учения Южного военного округа, тоже как правило плановые, они проводятся не впервые с участием различных сил и средств", — подчеркнул Секретарь Совета Безопасности Абхазии.

Учения направлены на демонстрацию силы, заметил глава Совбеза.

"Плюс ко всему, никто еще не отменял одну из целей – демонстрация силы сторонами, это превентивная мера, чтобы понимали, что если у кого-то есть какие-то агрессивные намерения, то они должны понимать, что на этой стороне, в частности у нас, есть силы объединенной группировки и военные ЮВО, которые дадут симметричный и жесткий ответ", — отметил он.

Мухамед Килба высказал мнение, что Грузия может вступить в НАТО с определенными оговорками.

© Фото : UD/Frode Overland Andersen МИД Абхазии: НАТО сознательно поощряет милитаризацию Грузии

"Я думаю, такое решение, как вступление Грузии в НАТО возможно с определенными оговорками. Не удивлюсь, если Грузия вынуждена будет признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Но и на нас будет ответственность высочайшая, потому что после признания нас Грузией, отношение к нам мирового сообщества будет очень жестким. Мы должны быть ко всему готовы, будь то военные или другие аспекты. Важны вопросы правопорядка, стабильности в обществе, экономическое, социальное развитие. Не получится лежать на берегу моря и ждать, чтобы все нас признали. Мы должны трудиться и строить уютное государство для всех граждан, которые здесь проживают", — отметил Килба.

Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2018" стартуют в Грузии 1 августа и продлятся до 15 числа.

В этом году в многонациональных военных учениях примут участие более чем 3 тысячи военнослужащих из 13 стран, среди них военные из Грузии, США, Германии, Великобритании, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

К участию в маневрах будут привлечены 450 единиц военной техники, часть из них доставлены на базу "Вазиани" близ Тбилиси, где проходят учения, морским путем. В учениях так же подключена авиация США и немецкая бронетехника.