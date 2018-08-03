Тужба о "Sukhum Open 2018": звезд нет, но приехали профессионалы

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Традиционно чемпионат открылся в Очамчыре 13 июля, продолжился в Гудауте и Сухуме, а закроется в Гагре, сообщил в интервью радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

По словам Тужба, в 15 юбилейном чемпионате уже успели принять участие более 200 участников, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов России.

3 августа шахматисты "переехали" в Сухум, где открылся турнир "Sukhum Open2018". С открытием турнира участников поздравили представители спортивной сферы Республики и посольства России в Абхазии.

© Фото : предоставлено Константином Тужба Шахматный турнир Sukhum Open

"Атмосфера на "Sukhum Open2018" прекрасная. Город нам предоставил прекрасный зал. У нас хороший инвентарь, отвечающий европейским стандартам. В этом плане у нас все нормально, а то бывает в других городах, что чего-то не хватает", — рассказал Тужба.

Президент шахматной федерации признался, что в последние годы турнир в Сухуме перестал развиваться, однако сейчас организаторы настроены на его популяризацию в том числе для улучшения имиджа города.

"У нас был разговор с главой администрации и он, как и я, считает, что нам надо не куда-то ехать, а приглашать людей в Абхазию. Ведь сюда мы можем пригласить большее количество людей и получать опыт. Нужно укреплять "Sukhum Open", потому что это связано с имиджем города. Этот фестиваль уже давно зарекомендовал себя и только такими событиями можно привлечь сюда людей", — считает президент федерации.

© Фото : предоставлено Константином Тужба Шахматный турнир Sukhum Open

Организаторы отметили, что в турнире принимают участие профессиональные шахматисты со всей России, однако "звезд" в Абхазию привлечь сложно.

"Дело в том, что шахматисты, сыграв здесь, не могут какое-то время играть в Грузии, а там проводятся достаточно интересные соревнования и в этом плане есть преграда. Ну нам не нужны громкие имена, нам нужны профессионалы, чтобы наши дети росли", — сказал Тужба.

По словам Тужба, турнир в Абхазии планирует расширить границы и в следующем году шахматисты познакомятся уже и с Новым Афоном. Чемпионат продлится до 12 августа, закрытие пройдет в Гагре.