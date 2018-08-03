Адвокат Эдуарда Адлейба отказалась защищать его интересы в суде

В Верховном суде Абхазии под председательством судьи Романа Кварчия 3 августа продолжилось слушание по уголовному делу в отношении Эдуарда Адлейба.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Адвокат Инга Габилаиа заявила, что она отказывается от дальнейшего исполнения своих обязанностей по защите интересов подсудимого Эдуарда Адлейба. Об этом сообщает сайт Верховного суда Абхазии.

© Fotolia / Andrey Burmakin Отклонение отвода и медпомощь: прошло заседание суда по делу об убийстве в селе Гумиста

"Свой отказ от принятой на себя защиты интересов подсудимого адвокат мотивировала подачей органами прокуратуры в Палату адвокатов Абхазии соответствующей жалобы о возбуждении в отношении нее дисциплинарного производства и с публикацией на официальном сайте пресс-службы Верховного суда Абхазии по данному делу от 18 июля. Данные действия оценены адвокатом как вмешательство в ее профессиональную деятельность, создание невыносимых условий для оказания помощи Эдуарда Адлейба", — говорится в сообщении.

После чего, адвокат удалилась из зала судебного заседания, в связи с чем суд вынужден был отложить разбирательство дела до 10 августа 2018 года.

Суд разъяснил подсудимому его право на заключение соглашения с другим адвокатом, либо обеспечение его государственной защитой.

"Пресс служба Верховного суда обращает внимание, что в соответствии с частью 7 статьи 49 УПК Республики Абхазия адвокат ни при каких обстоятельствах не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. Аналогичные требования предъявляет к адвокату и пункт 6 части 4 статьи 6 Закона РА "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Республике Абхазия", — отмечается на сайте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Суд допросил экспертов и следователей по делу об убийстве Рафика Чолакяна

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия.

Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Чолакян.