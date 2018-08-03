Адвокат Эдуарда Адлейба отказалась защищать его интересы в суде

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Адвокат Инга Габилаиа заявила, что она отказывается от дальнейшего исполнения своих обязанностей по защите интересов подсудимого Эдуарда Адлейба. Об этом сообщает сайт Верховного суда Абхазии.
После чего, адвокат удалилась из зала судебного заседания, в связи с чем суд вынужден был отложить разбирательство дела до 10 августа 2018 года.
Суд разъяснил подсудимому его право на заключение соглашения с другим адвокатом, либо обеспечение его государственной защитой.
"Пресс служба Верховного суда обращает внимание, что в соответствии с частью 7 статьи 49 УПК Республики Абхазия адвокат ни при каких обстоятельствах не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. Аналогичные требования предъявляет к адвокату и пункт 6 части 4 статьи 6 Закона РА "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Республике Абхазия", — отмечается на сайте.
По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия.
Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Чолакян.