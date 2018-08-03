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Проблему очередей на российско-абхазской границе обсудили в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба и заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба встретились с мэром Сочи Анатолием Пахомовым в пятницу 3 августа.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба и заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба на встрече с мэром Сочи Анатолием Пахомовым обсудили вопросы пересечения экскурсионными автобусами из Краснодарского края абхазо-российской границы. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров Абхазии.

Рельсовый автобус РА2
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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Астамыр Ахба отметил, что по сравнению с весенним периодом количество транспорта на пропускном пункте "Адлер" увеличилось, что вызывает большие очереди и недовольство среди местного населения и туристов.

"Туристы не должны тратить много времени на прохождение границы, простаивание на пропускном пункте может вызвать недовольство. Особенно уязвимы участники однодневных туристических маршрутов из Краснодарского края в Абхазию, так как именно у них регламентировано время, и на туристические объекты они прибывают со значительным опозданием", — заявил Ахба.

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© Фото : http://presidentofabkhazia.org
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Участники встречи сошлись во мнении о том, что необходимо улучшать состояние на абхазо-российской границе.

"Мэр Сочи пообещал, что в скором времени будут реконструированы навесы и места для отдыха, а также установлены осветительные приборы перед пешеходным пунктом перехода границы", — сказал Кецба.

По словам вице-премьера Астамура Кецба, до 30 августа состоится совещание в Администрации города Сочи для обсуждения мер по улучшению контрольно-пропускных пунктов на российско-абхазской границе.

На встрече также обсудили перспективы взаимодействия туристических компаний Абхазии и Краснодарского края.




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