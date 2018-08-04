Отточить каждое движение: как в Сухуме готовятся к параду Победы

Сария Кварацхелия, Sputnik

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаю, министр обороны!

Так под строгий голос командующего и звуки оркестра начинался вечер у почти 1000 военнослужащих абхазской армии, которые собрались на Площади Свободы на репетицию парада Победы под руководством замминистра обороны, генерала-майора Аслана Анкваб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада

Уже больше трех месяцев абхазские военнослужащие на разных полигонах готовятся празднованию 25-летия победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов.

На главной же площади страны бойцы национальной армии собираются уже чуть больше месяца – каждую пятницу после 16.00 они оттачивают движения в строю до секунды и сантиметра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада

"С июня месяца идет репетиция на площади Свободы. Но до этого военнослужащие Министерства обороны Абхазии готовились у себя в частях в неделю два раза. Каждая часть готовится также два раза в неделю", – рассказал замминистра обороны, генерал-майор Аслан Анкваб, который успевает одновременно разговаривать с нами и зорко следить за тем, как шагают колоны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада

Со стороны кажется, что военнослужащие маршируют одинаково идеально и филигранно. Однако у генерал-майора свои критерии оценки.

"Конечно, результат репетиции виден. Сейчас бойцы намного лучше шагают в строю. До этого были ошибки. Дело в том, что помимо военнослужащих к параду привлечены и таможенники, и сотрудники МВД, и МЧС, которые в принципе не маршируют часто, как это делает личный состав Минобороны. А так у нас еще два месяца. Отшлифуем каждое движение", – с улыбкой добавил генерал-майор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада

Пока подготовка к маршу проходит без боевой техники и авиации. Но на генпрогоне парада к 25-летию победы руководство Минобороны планирует задействовать свыше 100 единиц техники. Это и бронетанки, и пушки, и гаубицы, и самолеты.

"У нас параллельно готовится техника в частях. Пока невозможно задействовать технику на площади, так как придется перекрывать многие улицы Сухума. Итак у нас во время репетиции мы перекрываем площадь Свободы. А так в день Победы, у нас вся улица Гулиа будет перекрыта. От ботанического сада и выше будет находиться техника", – пояснил Анкваб.

Колонны маршем рисуют круг на площади. Командующий репетицией дает им время на отдых. Спустя 15 минут и снова в строй, и снова оттачивают каждое движение. И так продолжается три часа.