Зверский вопрос: как в Абхазии защитить диких животных от жестокости людей

О том, как развивалась ситуация вокруг замученного медвежонка на цепи, фотография которого попала в соцсети, что показала прокурорская проверка и для чего в Абхазии держат диких животных в "рабстве", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В начале недели интернет-сообщество Абхазии возмутила фотография замученного медвежонка на цепи. Снимок, судя по постам, сделала туристка, которая во время путешествия по Абхазии посетила Рицинский реликтовый парк. Там-то она и увидела животное в удручающем состоянии.

"Знакомая отдыхала в Абхазии сейчас. И увидела вот что. Известно, что это была экскурсия на озеро Рица, мишка находится у стоянок, где продают вино. Как помочь ему? Что делать? Кому писать? Есть ли у вас волонтеры или официальные защитники диких животных, которые могут проверить и помочь?", – обратилась пользователь Facebook Анна Веселова в группу "Помощь животным вместе – Сухум". © Фото: Помощь Животным Вместе - Сухум Медвежонок на привязи

Сообщение привлекло внимание зоозащитников, которые жестко осудили бесчеловечное отношение к животным.

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"Это надо остановить! Вы доводите до истерии людей, которые приезжают к нам на отдых! Они уезжают со слезами на глазах. Директ и мессенджер завалены сообщениями: "там увидели собаку, там щенка, помогите". Они вывозят наших собак, щенков, они помогают нам и в этом! Что делаем мы? Несчастный медвежонок, которому осталось жить наверно малость. Что вы за изверги такие, что уничтожаете так безжалостно животных", – гневно отреагировала пользователь Facebook Maka Makiavelly.

Неравнодушные к судьбе медвежонка и многих других диких животных, которых в Абхазии эксплуатируют на курортных объектах, направили более 20 заявок в прокуратуру.

Проверка природоохранной прокуратуры не заставила себя ждать. И уже 2 августа отчиталась на сайте ведомства. Факт жестокого обращения к животному не подтвердился и в уголовном деле отказали.

"Неоднократными выездами на указанное в заявлении место (стоянка, где продают вино около озера Рица), указанное на фото животное обнаружить не удалось, были опрошены продавцы сувениров, и торговцы меда, вина, которые не подтвердили факта нахождения на указанной территории медвежонка либо какого-либо другого животного", – говорится в сообщении прокуратуры.

Спрос рождает предложение

Несмотря на то, что в прокуратуре не выявили фактов жестокого отношения к диким животным, проблема все еще остается острой. Еще одной жертвой коммерции стал крокодил в Пицунде.

"Интересно, через что прошел этот крокодил, чтобы стать "фотомоделью" ? Чем его накачали, чтобы он стал безопасным для клиентов? – задается вопросом Лена Лолуа. – Рептилии должны находиться во влажной среде, городская суета явно не для него. Никогда не фотографируйтесь с дикими животными, не поощряйте этот вид бизнеса".

Но, сколько бы зоозащитники не били в набат, как известно, спрос рождает предложение. Многие жители и гости Абхазии с удовольствием фотографируются вместе с животными и тем самым поддерживают их эксплуатацию в коммерческих целях.

Пользователь Instagram, записанная, как kataleia_7, умиляется от львенка, которым зарабатывают деньги в Новом Афоне.

"Мой маленький Царь!", – подписала туристка фото со зверем.

Мой маленький Царь!❤️#Абхазия#новыйафон#царьзверей# Публикация от 🎀Творческая личность🎀 (@_kataleia_7) 21 Июл 2018 в 10:21 PDT

Другая туристка, Наташа Волконская, выложила фото со знаменитым павлином, который за десятилетия "рабства", стал символом Голубого озера.

Еще одна любительница фотографироваться с дикими животными – пользователь Insragram Malinka_in_ka, умиляется снимком с совой и даже видит сходство между собой и птицей.

"После того,как эта совушка сама изъявила желание сфоткаться со мной,я просто не могу не выставить это селфи!)))А еще нам сказали,что мы с ней очень похоже!)) Думаю в этих словах есть доля правды", – пишет она.

#совунья#совушка#сова#абхазия#отдыхатьнеработать😜#красота#горы#покоряемвершины Публикация от @ malinka_in_ka 3 Авг 2018 в 3:31 PDT

Что исправит людей?

По словам главного эколога Абхазии Савелия Читанава, камень преткновения в вопросе со зверями – плохо разработанное законодательство.

"Конечно, есть проблема содержания диких животных в неволе, их использование в коммерческих целях в туристических объектах. Законодательство наше не столь разработано, чтобы четко регламентировать действия наших граждан в использовании диких животных", – пояснил он.

© Фото : пресс-служба Кабинета министров Проверка на жестокость: почему в Абхазии есть "рабство" диких животных

Сегодня у природоохранной прокуратуры и экологов есть только положение Кабинета Министров, принятое еще в 2006 году, которое предполагает штраф за жестокое обращение. Штраф составляет 1800 рублей.

"Вокруг этого постановления мы сегодня должны строить свою работу. Мы можем вынести только штраф хозяевам животных и сделать им предупреждение, предупредив, что этих животных нельзя так использовать для демонстрации перед туристами тем более содержать в таком удручающем состоянии животное. Такой вид животных, как у медвежонка на фото, не может не вызвать жалость у человека с гуманистическими принципами. Конечно, необходимо разработать проект закона и предоставить в соответствующие структуры его принятия", – отметил Читанава.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы добавил, что законопроект должен запрещать использование диких животных в коммерческих целях, а также предполагать уголовное наказание за жестокое обращение к животным и их эксплуатацию.