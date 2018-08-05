Богоугодное дело: в Ткуарчале прошел марафон в поддержку строительства храма

Благотворительный марафон, посвященный сбору средств на строительство храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского, стартовал в Абхазии 4 августа. О том, как жители Абхазии поддержали строительство храма, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Несколько сотен жителей и гостей Ткуарчала 4 августа собрались на благотворительный марафон на площади перед домом культуры. Настоящий праздник развернулся для жителей города-героя. Да, и по-другому быть не могло – ткуарчалцы давно ждали этого события.

"Это для нас праздник. Мы все очень ждали. Многие из нас имели желание пойти в церковь, помолиться, но куда пойдешь? Некуда было идти. С нетерпением ждем, когда храм в городе откроется", – призналась жительница города Зина Аджинджал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный марафон в Ткуарчале

Жители города с радостной улыбкой встречали всех гостей. Начало строительства храма для них – историческое событие.

"Сегодня очень значимый день, такое происходит впервые в жизни. В Ткуарчале до этого не было храма. Важно, чтобы каждый человек мог в своем городе прийти в церковь и помолиться, поставить свечку за своих родных, исповедаться, причаститься. Надеюсь, с божьей помощью, это будет доступно всем жителям нашего города", – рассказал Анри Абиждба.

Поддержать марафон

На благотворительный марафон в Ткуарчал приехало и правительство Абхазии во главе с президентом. Перед началом официальной части, глава правительства вместе с общественностью возложил цветы у мемориала погибшим воинам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный марафон в Ткуарчале

Сразу после этого, несмотря на капризы погоды, марафон открыла глава Ткуарчала Аида Чачхалия.

"Сегодняшний день – историческое событие, которое имеет символический смысл. Спасибо всем, кто откликнулся на это богоугодное дело и пришел сюда с пониманием того, что он делает для будущего города", – обратилась она к гостям благотворительного марафона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный марафон в Ткуарчале

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что строительство храма в Ткуарчале будет продолжением доброй традиции предков абхазов, которые также строили богомольны.

"Для нас важно, чтобы наша духовная основа развивалась. Мы народ, который своим единством доказал, что способен жить, что может строить абхазское государство. Там, где есть храмы, есть и чистота. Дай бог, чтобы у нас были чистота и сила духа, чтобы мы продолжили дело наших предков, наших отцов и братьев", – сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Марафон в Ткуарчале

Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа благословил организаторов и участников благотворительного марафона.

После богослужения для жителей города начался концерт с участием абхазских певцов, солистов Государственного симфонического камерного оркестра и танцевальных групп.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный марафон в Ткуарчале

К 19:00 к концерту присоединились спортсмены, которые поддержали строительство храма велопробегом. Чуть позже в город триумфально заехали и мотоциклисты.