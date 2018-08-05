Кубок Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха открылся в Сухуме

Для участия в Кубке Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха в Абхазию приехали 80 спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное открытие Кубка Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха состоялось в Сухуме в воскресенье 5 августа.

В церемонии открытия соревнований принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Я вас приветствую и поздравляю с началом этих международных соревнований. Этот вид спорта стал одним из самых популярных на земле, он получил широкую известность, в каратэ приходят юноши и девушки, воспитывая в себе силу духа и тела", — сказал глава государства, обращаясь к участникам турнира.

© Sputnik Кубок Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха

Президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба рассказал, что в рамках соревнований проходит девятнадцатый международный семинар и международная аттестация спортсменов.

"Причем это не только абхазские спортсмены, но из России, Казахстана и Белоруссии. Команда из Украины заявилась, но в последний момент, по каким-то причинам не приехали. 19 регионов России участвуют в соревнованиях, Абхазию представляют две федерации, в том числе федерация каратэ до, которая приглашена на чемпионат мира, который пройдет в Мексике", — рассказал Абухба.

© Sputnik Кубок Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха

Международный турнир, Кубок Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха, в Абхазии проводится впервые, заметил он.

"Международная федерация каратэ Шотокан Казэ Ха, которая объединяет в своих рядах 26 стран, проводит турнир в восточной и западной зоне, в наших соревнованиях участвуют страны восточной зоны. А что касается западной зоны, то в Париже уже прошли соревнования", — сообщил президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии.

© Sputnik Кубок Восточной Европы по каратэ Шотокан Казэ Ха

Лучшие участники соревнований смогут принять участие в Чемпионате мира по каратэ, который пройдет в Мексике, подчеркнул он.

"80 финалистов национальных соревнований приехали к нам сюда, также на международных семинарах были присвоены еще звания мастеров трем абхазским спортсменам. Это Сима Харазия – второй дан, Леон Эшба – первый дан и Дарья Марчан, все они участники национальной сборной", — сказал Ахра Абухба.

Первый международный семинары, в рамках которых состоялись аттестации спортсменов, начались 3 августа, 4 августа также прошли семинары и международные судейские соревнования. Соревнования среди спортсменов пройдут в один день.