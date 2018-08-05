Третий этап Кубка России по автомобильным гонкам Mitjet – 2018 прошел в Нижнем Новгороде в воскресенье 5 августа.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава выиграл третий этап Mitjet в Нижнем Новгороде в воскресенье 5 августа.

Из двух гонок третьего этапа автогонок Mitjet, Дмитрий Гвазава выиграл обе.

"Гонка была сложная, потому что была сильная жара, поэтому быстро ехать тяжело, но удалось стабильно ехать и воплотить все? что задумал", — отметил автогонщик после первой гонки.

Согласно правилам соревнований, занявший первое место в первом заезде вторую гонку начинает с последнего места. Неcмотря на это Дмитрий Гвазава обогнал всех соперников, заняв в итоге первое место.

"Мне кажется, вторая гонка была очень интересной, я выжал из себя все соки, на первом круге было много замеса, кто-то в меня бился. До последнего жал впереди ехавшего Михаила Макаровского, он наверное думал, что я буду готовить атаку на последнем повороте, а я это сделал раньше. Спасибо всем, кто болел за меня", — сказал Дмитрий Гвазава.

По результатам третьего этапа Mitjet второе место занял Михаил Макаровский, на третьей позиции Антон Немкин.

Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Промоутер серии Mitjet в России – компания Arctic Energy. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.