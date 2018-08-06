Фонд "Ашана" расширит спектр лечения детских заболеваний

Лечение заболеваний печени и пересадка этого органа у тяжелобольных детей из Абхазии станет возможным, благодаря новым договоренностям с одним из российских благотворительных фондов.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. КБФ "Ашана" расширит спектр лечения детских заболеваний, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия учредитель КБФ "Ашана" Беслан Шакая.

"Фонд "Ашана" не прекращал ни на одну минуту лечение тяжелобольных детей. В перспективе, возможно, появятся еще несколько заболеваний, от которых будем лечить детей", — отметил Шакая.

Он уточнил, что к "Русфонду", вместе с которым КБФ "Ашана" занимается лечением детей из Абхазии, присоединится еще один российский фонд, что в будущем позволит лечить заболевания печени и проводить операции, вплоть до пересадки этого органа.

Культурно-благотворительный Фонд "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.