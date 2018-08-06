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Ребенок в больнице

Фонд "Ашана" расширит спектр лечения детских заболеваний

CC0
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (143)
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Лечение заболеваний печени и пересадка этого органа у тяжелобольных детей из Абхазии станет возможным, благодаря новым договоренностям с одним из российских благотворительных фондов.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. КБФ "Ашана" расширит спектр лечения детских заболеваний, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия учредитель КБФ "Ашана" Беслан Шакая.

"Фонд "Ашана" не прекращал ни на одну минуту лечение тяжелобольных детей. В перспективе, возможно, появятся еще несколько заболеваний, от которых будем лечить детей", — отметил Шакая.

Он уточнил, что к "Русфонду", вместе с которым КБФ "Ашана" занимается лечением детей из Абхазии, присоединится еще один российский фонд, что в будущем позволит лечить заболевания печени и проводить операции, вплоть до пересадки этого органа.

Культурно-благотворительный Фонд "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд в основном занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.

Темы:
Спасем жизнь вместе (143)



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