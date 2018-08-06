Шакая о сборе средств на строительство храма в Ткуарчале: ожидали большего

Учредитель благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая в интервью на радио Sputnik подвел итоги марафона, посвященного сбору средств на строительство храма в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского в Ткуарчале.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Учредитель благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая в интервью Sputnik сказал, что от марафона по сбору средств на строительство храма в Ткуарчале организаторы ожидали большего.

"Если говорить о денежных средствах, то мы ожидали большего, если о морально-этической стороне, то мы получили даже то, чего не ожидали. Самое главное — это то, что люди довольны, они получили огромное удовольствие. Вся программа, которая была задумана нашей инициативной группой, удалась", — добавил он.

Также он добавил, что было два ящика для пожертвований на расчетный счет для строительства храма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Марафон по сбору средств на строительство храма в Ткуарчале

"Люди были приятно удивлены, что заведена книга памяти благотворителей, которая будет храниться в храме столько, сколько он будет стоять. На сегодняшний день собрано порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей, мы ожидаем еще перечисления, потому что люди подходили, просили реквизиты и готовы перечислить средства. К тому же компанией "Рубин" был подарен сертификат на 10 тонн цемента, плюс семья Анчабадзе из Ткуарчала оплатит стоимость колоколов для храма, также Россотрудничество должно перечислить порядка миллиона рублей", — подчеркнул Беслан Шакая.

Государственные корпорации пока не подключились к благотворительному марафону, рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный марафон по сбору средств на строительство храма в Ткуарчале

"На словах мы получили от них добро, что они будут участвовать, многие люди, которые обещали помочь средствами, не смогли это сделать по тем или иным соображениям именно на марафоне, но придя туда, они дали твердую гарантию, что они обязательно примут участие либо денежными средствами, либо строительными материалами", — заметил Шакая.

Сейчас организаторы будут заказывать сметную документацию, сообщил учредитель фонда "Ашана".

"Будут рассчитаны инженерные нагрузки, это займет определенное время, наверное, месяца два-три, затем будем приступать к строительству", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный марафон по сбору средств на строительство храма в Ткуарчале

Благотворительный марафон, посвященный сбору средств на строительство храма в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского, стартовал в Абхазии 4 августа.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана", Духовно-нравственный фонд имени Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского, а также администрация Ткуарчалского района объявили благотворительную акцию по сбору средств на строительство православного храма в Ткуарчале. Инициаторы акции отмечают, что храм будет построен в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии.