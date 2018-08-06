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Футбол

При любой "погоде": матч Абхазии и Нигерии состоится вопреки желанию Грузии

CC0
В Абхазии
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Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоится в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".

СУХУМ, 6 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Грузия всегда пытается мешать участию Абхазии в различных турнирах, сказал главный тренер национальной сборной по футболу Беслан Аджинджал, комментируя требование Грузии к FIFA о недопущении товарищеской игры между Абхазией и Нигерией.

"Эта ситуация складывается благодаря средствам массовой информации Грузии. Я хочу сказать всем, в том числе и грузинской стороне, что мы все-таки занимаемся спортом, а не политикой. Федерация футбола Грузии возмущалась и тогда, когда мы ездили на Чемпионат мира по футболу ConIFA в Лондон и когда мы принимали участие в других соревнованиях. В принципе, ничего не изменилось с тех пор, они говорят, а мы все равно делаем свое дело", — добавил он.

Сборная Абхазии по футболу готова встречаться с любыми командами, в том числе и с теми, которые входят в FIFA, заметил главный тренер национальной сборной.

"Поэтому мы с удовольствием проведем матч со сборной Нигерии, Грузия может говорить что хочет, но самое главное — это то, что нигерийская сторона готова приехать и сыграть с нами. Все-таки спорт должен быть выше всякой политики", — сказал Беслан Аджинджал.

Стадион Динамо.
© Sputnik Томас Тхайцук
Абхазская "молодежка" сыграет в футбол со студенческой сборной Нигерии

Министерство иностранных дел Абхазии с возмущением восприняли обращение Федерации футбола Грузии к FIFA с требованием осудить проведение футбольного матча между молодежными сборными Нигерии и Абхазии.

"Этот и многие другие случаи служат подтверждением того, что политика Грузии в отношении Абхазии не претерпела никаких изменений и по-прежнему основывается на изживших себя стереотипах и желании изолировать Абхазию от внешнего мира", — говорится на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что маниакальное стремление грузинской стороны любыми способами ограничить участие абхазских спортсменов в международных соревнованиях свидетельствует о продолжении политики изоляции и на практике доказывает, чего стоят заявления грузинских политиков о приверженности конструктивному диалогу и открытости.

"Абхазская сторона призывает Комитет по этике FIFA дать оценку действиям грузинской стороны и разъяснить, соответствует ли деятельность ФФГ Грузии, сводящаяся к "использованию всех средств по недопущению спортивных действий, направленных против грузинской государственности и территориальной целостности", — заявил МИД республики.

Информация о том, что Федерация футбола Грузии обеспокоена по поводу запланированного матча сборной Нигерии и Абхазии и направила ноту с требованием о реагировании в FIFA, появилась 5 августа.

В МИД Грузии также заявили журналистам, что "все соответствующие каналы как по линии МИД, так и Федерации футбола подключены для уточнения информации".

Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоится в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".




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