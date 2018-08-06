МИД Абхазии рассказал о возможном визите президента Абхазии в Сирию

Делегация МИД Республики Абхазия прибыла с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику в понедельник 6 августа для обсуждения вопроса подготовки предстоящего официального визита президента Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба может посетить Сирию с официальным визитом, сообщается на странице Facebook главы МИД Абхазии Даура Кове.

"Шестого августа делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем администрации президента Бесланом Барциц, прибыла с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В составе делегации министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове… В рамках визита делегации планируется обсуждение ряда вопросов подготовки предстоящего официального визита президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в видеозаписи, опубликованной на странице главы ведомства.

Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая этого года.