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Президент Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в село Члоу

МИД Абхазии рассказал о возможном визите президента Абхазии в Сирию

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Делегация МИД Республики Абхазия прибыла с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику в понедельник 6 августа для обсуждения вопроса подготовки предстоящего официального визита президента Абхазии в Сирийскую Арабскую Республику.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба может посетить Сирию с официальным визитом, сообщается на странице Facebook главы МИД Абхазии Даура Кове.

"Шестого августа делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем администрации президента Бесланом Барциц, прибыла с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В составе делегации министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове… В рамках визита делегации планируется обсуждение ряда вопросов подготовки предстоящего официального визита президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в видеозаписи, опубликованной на странице главы ведомства.

Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая этого года.

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Теги:
МИД Абхазии, признание, Сирия, Абхазия



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