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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На территории Абхазии в первые половине недели будет жаркая погода, затем из-за затока прохладного воздуха с северо-запада, и перепадов атмосферного давления, ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Как сообщают метеорологи, в первые два дня недели сохраняется малооблачная, жаркая погода.

Со среды до выходных, из-за затока прохладного воздуха с северо-запада, и перепадов атмосферного давления, ожидается неустойчивая погода, облачно с прояснениями, временами дождь с грозой. А в выходные дни, с приходом антициклона, погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер, умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью до +24°С, днем до +33°С.

Температура морской воды +28°С.

Волнение морской воды от слабого до значительного, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.




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