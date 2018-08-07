Точка кипения: как долго многоэтажки в Гагре выдержат без воды

Три многоквартирных дома в микрорайоне Кемпинг в Гагре уже почти три года на особом положении, когда вода поставляется в дома только четыре часа в сутки. Однако в последние месяцы ее нет совсем.

Астанда Ардзинб, Sputnik

Обезвоженные

Пенсионерка Инна Баженова вот уже три года живет в ожидании воды. В квартире женщины всегда наготове бутылки и бачки. Воду здесь после аварии в водопроводе в 2016 году стали подавать на четыре часа в сутки: два часа утром и два часа вечером, однако в последние месяцы и того нет. С мая вода идет тонкой струйкой двадцать минут в день, а то и ее вовсе нет: ни постирать, ни приготовить, ни принять душ.

Происходит это не где-либо, а в Гагре в наши дни. Засуха в три многоэтажных дома в микрорайоне Кемпинг царит уже несколько месяцев. К Инне Баженовой и ее соседям не только не приезжают туристы, но даже родственники уезжают, не дождавшись окончания отпуска.

"У меня календарь отмечается, сколько дней в году у меня была вода. В прошлом году, к примеру, я смогла постирать шесть раз. Шесть раз за весь год! Последний раз вода хорошим напором шла 8 и 9 мая. Я тогда успела постирать и убраться в квартире. С тех пор воды нет. Вчера пошла немного, я смогла набрать литр", — рассказывает Баженова.

© Sputnik Константин Грецов Жильцы многоквартирных домов в микрорайоне Кемпинг в Гагре

Инесса Сапаева, жительница дома на улице Лакоба в Кемпинге, рассказывает, что раньше спасал бак, установленный на крыше дома. Воду успевали набирать за пару часов, чтобы пользоваться ею в течение дня. Сейчас напора воды для этого не хватает. Установить насос, чтобы качать воду на верхние этажи, можно было бы, но это, во-первых, затратно, а во-вторых, бессмысленно, поскольку качать, по сути, нечего.

При этом жители дома исправно платят коммунальный платеж за пользование водой. В ответ на логичный вопрос "за что?" им в местном управлении "Водоканал" предложили за свой счет установить счетчики.

"Вопрос не в том платить или нет. Мы будем платить, но воду дайте нам. Мы согласны на два часа утром и на два часа вечером. Я сомневаюсь, что в гостиницах и отелях наших депутатов и работников администрации нет воды. А нам как жить? Стираться и купаться мы семьей ездим к моим родителем в Цандрипш. До каких пор это будет продолжаться?" — спрашивает Сапаева.

Во время войны и то вода была, сетуют соседки. Сегодня же у них особое положение, чрезвычайно обезвоженное.

© Sputnik Константин Грецов Пустые 5-литровки

Вывести на чистую воду

Жители пытались достучаться до властей. В чем собственно причина отсутствия воды, им так никто и не объяснил. На связи с жителями Кемпинга депутат Парламента Астамур Аршба. Три недели назад он провел встречу с жильцами, после которой к горожанам приехала машина с водой. И на этом все.

По словам Аршба, ремонт поврежденного водопровода в Гагре осуществляется в рамках Инвестпрограммы, однако уже проделанная работа выполнена с грубыми нарушениями.

"Была проведена укладка труб с грубейшими нарушениями. Не соблюдены элементарные нормы, такие как подушка в 20 сантиметров сверху и внизу, опрессовка труб, гильзы на стыках", — перечисляет он.

При этом местная администрация снимает с себя ответственность за работы, которые выполняются в рамках Инвестпрограммы, ссылаясь на то, что их туда якобы не подпускают, рассказывает депутат. Подряды в рамках Инвестпрограммы определяет Управление капитального строительства, однако местные администрации должны проявлять большее участие, уверен депутат.

"У нас вообще очень большие проблемы, не только по этим трем домам, а по микрорайону Кемпинга вообще. С канализацией и прочим. 17 домов в районе находятся в аварийном состоянии. Постоянно затоплены подвалы, уже арматура даже торчит там. Со всем этими проблемами я обращался и к главе района, и к руководству, чтобы обратили внимание. У нас, как принято, пока что-то страшное не произойдет, реакции нет. А потом начинаем за голову держаться", — отметил народный избранник.

Что же касается жителей "обезвоженных" домов, то для них у Астамура Аршба неутешительные прогнозы. Пока бесперебойную поставку воды осуществить не получится, подытожил депутат.

© Sputnik Константин Грецов Кран

Не в этом дело

Другое видение в самой администрации. Здесь утверждают, что работы в рамках Инвестиционной программы еще не завершены, и вода по новой системе не была запущена, а водоснабжение до сих пор производится по старым каналам.

"По Инвестпрограмме в Гагре были работы по воде и по канализации. Но эти работы еще не закончены, они предполагают несколько этапов. Некоторые этапы уже сделаны, другие еще нет. Сами работы имели какие-то нарушения, но это все, я думаю, будет еще разбираться. Вода еще не запущена по этой системе, пока мы работаем на старых насосах, на старых трубопроводах", — рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Владимир Джения.

По его словам, поломка гидронасоса и разрыв кабеля повлияли на ситуацию с подачей воды во всем городе.

Прокомментировал ситуацию и руководитель УКСа Игорь Миквабия, заявив, что работы, которые проводятся УКСом в рамках Инвестиционной программы, отношения к водопроводным сетям Гагры и проблемам подачи воды в городе не имеют. К тому же, добавил Миквабия, ремонтные работы приостановлены до конца курортного сезона, и проблема Кемпинга находится в компетенции только гагрских водопроводчиков.

"Разводящих сетей водопроводных в городе эти работы не касаются. Мы ремонтируем напорные канализационные сети. Это те, которые перекачивают с одной емкости в другую. И то для этих работ мы ведем новую линию, старая, действующая, к этому отношения не имеет. Поэтому это не надо связывать", — пояснил руководитель УКСа.

Однако он добавил, что по окончании туристического сезона работы в рамках Инвестпрограммы продолжатся, и вот тогда "может быть, надо будет отключить воду на какое-то время".

Сменить начальника

В Гагре поменяли не трубы, а руководство местного "Водоканала".

"Общую ситуацию надо было менять. Не нравилась нам ситуация в "Водоканале". К сожалению, это случилось в разгар лета. Не хотелось, но обстоятельства так сложились", — объяснил Джения.

По словам замглавы, с приходом нового руководителя ситуация с подачей воды в микрорайон Кемпинг стала выправляться.

"В начале было чуть тяжело, у нас не получалось нормально подавать воду. Но в последние четыре-пять дней ситуация улучшилась. Кемпинг раньше вообще получал до часу, минут сорок, сейчас время подачи воды увеличилось до полутора-двух часов утром и вечером", — сказал Джения.

Эту информацию подтвердили жители улицы Лакоба, рассказав, что за последние четыре дня им удалось набрать бак воды. Однако о напоре и бесперебойной подаче по-прежнему приходится только мечтать.