Евгений Князев стал первым зарубежным Народным артистом Абхазии

Российский актер и педагог Евгений Князев ежегодно приезжает в Абхазию с творческими вечерами, а в возлавляемом им Театральном институте имени Щукина создана абхазская студия.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба присвоил 6 августа Народному артисту России Евгению Князеву звание Народного артиста Абхазии.

Актер выступил на сцене РУСДРАМа с моноспектаклем "Казанова" по пьесе Марины Цветаевой "Феникс".

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После выступления министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия поздравила актера с премьерой и от имени главы республики зачитала указ о присвоении почетного звания.

Князев поблагодарил руководство страны за оказанную честь и пообещал оправдать доверие абхазского зрителя.

"Это очень высоко, почетно и ко многому обязывает", — добавил актер.

Звание Народный артист Абхазии впервые присуждено иностранному деятелю культуры в Абхазии. Евгений Князев – народный артист России, российский актер театра и кино, ректор Театрального института им. Бориса Щукина. В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия, которая обучалась под руководством Князева.

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Артист ежегодно приезжает в Абхазию с театральными постановками.