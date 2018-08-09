9 августа 1993 года: Ардзинба обратился к Ельцину и Бутросу Гали

9 августа 1993 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к президенту России Борису Ельцину и генсеку ООН Бутросу Бутросу Гали.

В своем письме Ардзинба отметил игнорирование грузинами подписанного 27 июля 1993 года Соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизма контроля за его соблюдением.

"Вопреки требованию Соглашения грузинской стороной допущены многочисленные нарушения режима прекращения огня, действующего с 28 июля 1993 года. Только 8 августа в результате артиллерийского обстрела погибли двое и ранены восемь военнослужащих Республики Абхазия. Грубо нарушается статья первая Соглашения, запрещающая ввод в зону конфликта дополнительных сил, несогласованные перемещения войск. По прямому указанию главы Грузии в Абхазию в последние дни переброшено до одной тысячи человек из военизированного формирования "Мхедриони". Продолжаются полеты боевых самолетов СУ–25 над позициями абхазских Вооруженных сил, а в ночь с 8 на 9 августа сего года был замечен самолет МиГ–29, выполнявший разведывательный полет над территорией Абхазии. Усиленно ведется строительство фортификационных сооружений, производится маскирование жилых домов, административных зданий в Сухуме", – констатирует председатель Верховного Совета Абхазии.

Владислав Ардзинба отметил, что из Абхазии вывозится оборудование промышленных предприятий, крупных научных учреждений. После подписания Соглашения о прекращении огня усилился террор по отношению к негрузинскому населению Сухума.

"Грузинской стороной сорван утвержденный объединенной комиссией в соответствии с шестой статьей Соглашения график развода войск и вывода тяжелой техники, который должен был завершиться 9 августа. Не отведены ни одно орудие, ни одна единица бронетехники на Восточном фронте, на Гумистинском фронте большая часть артиллерийских установок и бронетехники продолжают оставаться на передней линии. В то же время часть бронетехники, артиллерии укрывается для возможного последующего использования. Невыполнение грузинской стороной мероприятий по отводу войск сорвало своевременный ввод миротворческих сил. В нарушение протокольного решения Объединенной комиссии грузинской стороной не подготовлены карты минных полей, другие необходимые данные. Более того, в заседании комиссии 8 августа вообще не приняли участие военные специалисты грузинской стороны. Изложенные факты свидетельствуют о нежелании грузинской стороны выполнить требование статьи шесть Соглашения о выводе войск из Абхазии в течение 10–15 дней со дня прекращения огня, то есть к 12 августа. Действия грузинской стороны создают все предпосылки к полному срыву Соглашения. Руководство Республики Абхазия, обеспокоенное складывающейся ситуацией, обращается к Президенту Российской Федерации, Генеральному секретарю ООН, выступающими гарантами выполнения Соглашения, с настоятельной просьбой оказать воздействие на грузинскую сторону, не выполняющую принятые обязательства, что ставит под сомнение саму возможность мирного урегулирования в Абхазии. Ответственность за последствия срыва Соглашения от 27 июля 1993 года целиком и полностью ложится на грузинскую сторону", – говорится в письме обращения.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.