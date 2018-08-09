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Американская белая бабочка

Очаги распространения американской бабочки появились в Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (104)
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Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия в интервью на радио Sputnik рассказал о том, как бороться с американской бабочкой и насколько она угрожает растениям.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. В Абхазии есть локальные очаги распространения американской белой бабочки, сказал в интервью на радио Sputnik начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия.

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"Локальные очаги распространения появились около двух недель назад в Гечрипше, сейчас в Гудаутском и Очамчырском районах есть локальные очаги. Американская бабочка любит питаться всеми растения, например листья яблони или ореха, он ест все, кроме вечнозеленых растений", — добавил он.

Несмотря на то, что наблюдается распространение американской белой бабочки, говорить о том, что она наносит ущерб, преждевременно, заметил Владимир Герия.

"Я не могу ничего предвосхищать, но я помню по роду своей работы, когда у нас были очень сильные поражения белой бабочкой, это было более пяти лет назад. Она была распространена в Очамчырском, Гудаутском и Галском районах, использовались химикаты для того, чтобы противостоять бабочке, но природа сама как-то вернула все на свои места", — подчеркнул Герия.

У Министерства сельского хозяйства есть возможность обработать очаги распространения американской белой бабочки, рассказал начальник Государственной службы защиты растений Минсельхоза.

"У нас есть препараты, чтобы провести опрыскивание. Есть и другие способы, если это локальное распространение, можно сделать факел и обработать места", — сказал он.

Владимир Герия подчеркнул, что на данный момент нельзя сказать, что распространение американской белой бабочки – большая проблема для республики.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (104)


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