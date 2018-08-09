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"Черная пятница" в Гудауте: городу отключат свет

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В Абхазии
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31310

"Черноморэнерго" проведет ремонтно-профилактические работы на подстанции "Гудаута -110".

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В связи с проведением ремонтных работ на подстанции в Гудауте будет отключена подача электроэнергии в пятницу 10 августа с 10:00 до 17:00, сообщила пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"Это запланированные ремонтно-профилактические работы. Света не будет не во всем Гудаутском районе, а в самом городе и части Бамборы", — рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Саид Барганджия.

"Черноморэнерго" проводит ремонтно-профилактические работы на подстанции "Гудаута —110".

Теги:
Черноморэнерго, Гудаута, Абхазия


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