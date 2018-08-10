Пройти отбор: более половины претендентов не попадет в детсады Абхазии

В Абхазии 39 государственных детских садов, которые могут предоставить порядка тысячи мест, но желающих попасть в дошкольные общеобразовательные учреждения республики в два раза больше.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Место под солнцем

Детские сады в Абхазии смогут вместить не более половины всех желающих. По данным Министерства образования и науки республики, на данный момент принято около 2300 заявлений на прием в детские сады, тогда как реальное количество мест — 1061 по всей республике.

Больше всего заявлений было принято в Сухумском и Гудаутском районах, по 640 в каждом из них. Меньше всего желающих попасть в детские сады в Ткуарчалском районе, там с начала года подано всего 23 заявления. При этом прием документов ведется в течение учебного года во всех районах, кроме Сухумского и Гагрского. В Сухуме он осуществляется с сентября по май, а в Гагре с 20 августа по 1 июня.

В то же время детский сад в Абхазии до сих пор остается привилегией городских жителей. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: в республике 39 государственных детских садов, из них только семь работают в селах. Один в селе Уакум Ткуарчалского района и шесть в селах Галского района.

О том, что мест в детских садах катастрофически не хватает, не раз говорилось на всех уровнях. Ситуация не нова и повторяется из года в год, о чем можно судить даже по публикациям в СМИ. Детские сады в Абхазии строятся и ремонтируются в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. В 2016-2017 годах в план попали восемь учреждений. Однако это лишь отчасти исправило ситуацию. Как следствие — переполненные детские сады, и ежегодно примерно тысяча детей, которым места не досталось.

На усмотрение комиссии

Кого принимать в детский сад, а кому отказать, решает специальная комиссия, созданная при местных управлениях образования. Такая комиссия, в которую входят начальники и специалисты управлений, заведующие детскими садами, а также представители Общественной палаты, есть во всех районах.

"Комиссия призвана сделать процедуру отбора прозрачной, чтобы у родителей не было сомнений в порядке отбора детей в дошкольные учреждения", — объяснили, в частности, в Управлении образования Сухумской администрации.

В первую очередь принимают детей, попадающих под льготные категории. Это дети и внуки инвалидов войны, дети госслужащих и студентов, репатриантов, матерей-одиночек и дети из многодетных семей. Детей, не попадающих под льготные категории, принимают на оставшиеся места.

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Тем, кто в сад не попадает, Минобразования предлагает ждать в порядке очереди. Однако некоторые родители в таком случае предпочитают найти альтернативу – нанять няню или отдать ребенка в частный детский сад. Оба варианта не из бюджетных. И услуги няни и оплата за частный сад в среднем достигает десяти тысяч рублей. Другой вариант подготовить ребенка к школе – это развивающий центр или нулевые классы, которые функционируют в некоторых школах.

В частные руки

По данным Минобразования, в республике функционирует более десяти частных детских садов. Такие сады открывают индивидуальные предприниматели и ведут свою работу как "услуга няни". И поскольку она определяется как индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, то не лицензируется и не контролируется Министерством образования. Это правило действует, если индивидуальный предприниматель самостоятельно оказывает услуги, если же он нанимает педагогов, то такие услуги могут быть признаны судом незаконными.

"Если деятельность индивидуального предпринимательства расширяется настолько, что он самостоятельно не справляется с объемом клиентов, необходимо открывать образовательную организацию и получить лицензию", — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что согласно Положению "О дошкольном образовательном учреждении", дошкольные общеобразовательные учреждения обеспечивают воспитание, обучение, уход и оздоровление детей с трех до шести лет. Исключение составляют дети, которым по заключению медицинской комиссии требуется повторное прохождение программы старшей группы детского сада.