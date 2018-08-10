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Останки солдат Великой отечественной войны

Останки еще 11 солдат Великой Отечественной войны захоронены в Псху

© Фото : Дмитрий Счастный
В Абхазии
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Экспедиционная группа по поиску останков погибших солдат Красной армии проводит раскопки мест захоронения советских бойцов на Санчарском, Марухском и Клухорском перевалах с 2017 года.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Останки 11 солдат Красной армии, погибших на Санчарском перевале в ходе Великой Отечественной войны, с воинскими почестями похоронены в селе Псху, рассказал на радио Sputnik Абхазия руководитель международной военно-исторической поисковой экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт 2018" Николай Медвенский.

"Приблизительное местонахождение останков погибших бойцов Красной армии нам было известно. Основная цель, конечно же, остается прежней — это поиск, спуск и последующее захоронение с надлежащими воинскими почестями тех неупокоенных останков бойцов, которые погибли на Санчарском направлении летом, осенью и зимой 1942 года", — сказал Медвенский.

Место захоронения останков 

                        ©
                    Фото :  Дмитрий Счастный
Место захоронения останков

На этот раз экспедиция к Санчарскому перевалу состояла из шести человек, добавил Медвенский. Поднявшись на лошадях к месту, они увидели разбросанные фрагменты останков. Специалист предположил, что тела советских солдат могли быть неглубоко захоронены много лет назад, но со временем насыпи земли и камни, которыми они были прикрыты, просто сползли.

Место захоронения останков
© Фото : Дмитрий Счастный
Место захоронения останков

Экспедиция обнаружила останки 11 солдат Красной армии, чьи останки идентифицировать пока не удалось.

"Удалось найти несколько пуговиц красноармейской формы, стреляные гильзы от винтовок, пряжки от ремня и ложечку, к сожалению, неподписанную. Не за что зацепиться. Я подозреваю, что в советское время это направление активно использовалось в туристических целях и все растаскивали на сувениры", — рассказал специалист.

Останки солдат Великой Отечественной войны
© Фото : Дмитрий Счастный
Останки солдат Великой Отечественной войны
Останки солдат Великой Отечественной войны
© Фото : Дмитрий Счастный
Останки солдат Великой Отечественной войны

 

Найденные в прошлые годы останки были похоронены у мемориала павших защитников Отечества в центре села Псху, но он уже переполнен, отметил Медвенский и добавил, что фрагменты останков этих одиннадцати солдат погребены на новом участке, специально выделенном администрацией села.

Личные вещи
© Фото : Дмитрий Счастный
Личные вещи

В Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт 2018" приняли участие шесть человек, включая научного сотрудника венского Госуниверситета Керстен Клинке, и проходила она под прямым патронажем президента Абхазии Рауля Хаджимба, под кураторством первого вице-премьера Даура Аршба, при содействии СГБ, МЧС, Минкультуры Абхазии и администрации Сухумского района и главы администрации села Даниила Зухба.



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