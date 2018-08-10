Операция без потерь: о чем поведали участники событий в Кодоре спустя 10 лет

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья от грузинских вооруженных сил началась 12 августа 2008 года.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол, посвященный десятилетию военной операции в Кодорском ущелье, состоялся в Министерстве обороны Абхазии в пятницу 10 августа.

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"Десять лет тому назад в ночь с 7 на 8 августа, прикрываясь словами о мире, президент Грузии Михаил Саакашвили начал операцию "Чистое поле", целью которой было уничтожение Южной Осетии и Абхазии", — сказал первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

Утром 8 августа части восточной группы войск Вооруженных сил Абхазии были подняты по тревоге и выдвинуты к границе с Грузией, также была объявлена частичная мобилизация. После чего силы были выдвинуты к Кодорскому ущелью.

"Началась активная фаза реализации Кодорской наступательной операции, что отвлекло большие силы противника от наступательных действий на югоосетинском направлении. Руководство операцией осуществлял министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, были развернуты передовые пункты управления на двух направлениях, на кодорском и галском", — сказал Цвижба.

Он также добавил, что Россия пришла на помощь народам Абхазии и Южной Осетии.

"Вооруженные силы России провели операцию по принуждению Грузии к миру на территории Южной Осетии и в самой Грузии. Грузинские агрессоры были разгромлены, мы никогда не забудем подвига российских миротворцев, которые до конца выполняли возложенные на них обязательства", — подчеркнул замминистра.

Верхняя часть Кодорского ущелья находилась в руках грузинских властей, правительство Грузии планировало размещение там теневого кабинета министров автономной республики.

"Для обеспечения территориальной целостности Абхазии, конечно же, было необходимо проведение войсковой операции для освобождения этой части Абхазии от грузинских военнослужащих", — подчеркнул Цвижба.

Генерал-майор, бывший заместитель министра обороны Гарри Купалба охарактеризовал ситуацию, которая сложилась в августе 2008 года.

© Sputnik . Григорий Дубовиций Грузия планировала захват Абхазии: Купалба о Кодорской операции

"То подразделение вооруженных сил Грузии, которое находилось в Кодорском ущелье, угрожало безопасности Абхазии. Президент республики поставил задачу о налаживании контактов с представителями населения для того, чтобы в перспективе они не проводили агрессивных действий по отношению к Абхазии. Был создан координационный совет, начался переговорный процесс, обсуждались вопросы нарушения договоренностей в верхней части Кодорского ущелья и на всей территории Абхазии", — рассказал Купалба.

К началу 2008 года ситуация в регионе стала обостряться, над Абхазией стали летать грузинские "беспилотники".

"Было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов, и обстановка накалилась до того, что у нас появилась информация, что боевые действия начнутся в мае 2008 года, но вмешательство российского правительства это предотвратило", — заметил он.

Генерал-полковник в отставке, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии с 2003 по 2010 год Анатолий Зайцев рассказал о том, как шла подготовка по освобождению верхней части Кодорского ущелья.

"Перед нами стояло две задачи, первая, конечно, — освободить Кодор от грузинских войск, вторая – провести операцию без потерь. Я помню, пришла целая группа женщин, которые сказали о том, что они надеются на то, что потерь не будет, и я их заверил в этом", — сказал Зайцев.

По его словам, удалось четко спланировать и провести операцию в Кодорском ущелье без человеческих потерь.

"Мы проводили мобилизационные тренировки, командно-штабные тренировки, проходили учения с резервистами. Разведывательное управление работало очень серьезно, наша горно-стрелковая рота во главе с Дмитрием Кишмария многократно заходила в тыл противника, был даже момент, когда столкнулись нос к носу с грузинами", — подчеркнул он.

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья началась 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских войск. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.